  • BIST 4.962,97
  • Altın 1076.822
  • Dolar 18.6238
  • Euro 19.6105
  • Lefkoşa 21 °C
  • Mağusa 22 °C
  • Girne 21 °C
  • Güzelyurt 20 °C
  • İskele 22 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 13 °C
SON DAKİKADSÖ: Endişe verici yeni corona virüsü varyantı ortaya çıkabilir

Özçınar: Yeni projeleri hayata geçirme zamanı geldi...

»
Özçınar: Yeni projeleri hayata geçirme zamanı geldi...
Özçınar: Yeni projeleri hayata geçirme zamanı geldi...

Güzelyurt Belediye Başkanı ve UBP başkan adayı Özçınar yeni dönemde Güzelyurt’u tam anlamıyla üreten bir tarım şehrine dönüştürecek projeler hazırladıklarını söyledi

Güzelyurt Belediye Başkanı ve Ulusal Birlik Partisi (UBP)’nin başkan adayı Mahmut Özçınar, Güzelyurt ve köylerindeki tarım potansiyelini daha da ileriye taşıyacaklarının altını çizdi.

Yaptıkları planlı programlı çalışmalarla Güzelyurt’u marka bir şehir haline getirdiklerini hatırlatan Özçınar, mali yapısı güçlü bir Güzelyurt oluşturduklarını ve bunu sürdürülebilir hale getireceklerini kaydetti.

Şehirler için en önemli konunun alt yapı olduğunu ve Güzelyurt’ta bu sorunu aştıklarını söyleyen Özçınar, yeni dönemde farklı projelere hayat vereceklerini ifade etti.

Özçınar, “Öncelikle Güzelyurt Belediyesi’nin mali yapısını düzenledik. Sonra alt yapı dedik. Şehrin alt yapı yatırımlarını tamamladık. Büyük sıkıntı yaşanılan belediye binasını kentimize uygun yeni bir bina ile taçlandırdık. Şimdi de şehrin ve köylerin ihtiyaçları doğrultusunda yeni projeleri hayata geçirme zamanı geldi” dedi.

Mahmut Özçınar, Güzelyurt’un ve köylerinin üretken insanlardan oluştuğunu ifade ederek, “Şimdi Güzelyurt ve köylerini, çok daha fazla üreten bir tarım şehri yapmak için yola çıkıyoruz” diye konuştu.

Bir yandan narenciye, nar gibi üretimlerin kapasitesini artırmak için uğraş verirken, öte yanda yeni ürünlerin de üretimi için çalıştıklarını söyleyen Özçınar, enginar ekimini buna örnek gösterdi.

“Güzelyurt tam anlamıyla üreten bir tarım şehrine dönüşecek” diyen Özçınar, bu konuda hazırladıkları projeleri yeni dönemde hayata geçireceklerini dile getirdi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Efendi: Koltuğa değil, bölgesine sevdalı bir ekibiz03 Aralık 2022 Cumartesi 18:10
  • TDP Memhmetçik’te Çelebi’yi destekleyeceğini açıkladı03 Aralık 2022 Cumartesi 16:22
  • Yenilikçi, dürüst ilerici vizyon gelecek03 Aralık 2022 Cumartesi 15:36
  • YSK bazı adaylar ve yerleri yeniden düzenleyip ilan etti03 Aralık 2022 Cumartesi 15:15
  • Harmancı: “Arabahmet Kültür Evi’ni kısa sürede kültür-sanat etkinliklerine açacağız”03 Aralık 2022 Cumartesi 15:06
  • Harmancı: “Dijitalleşme adımlarımız sayesinde bürokrasi kaynaklı uzun süreçleri ortadan kaldıracağız”02 Aralık 2022 Cuma 16:11
  • 9. dönem eski milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu: “Görevim Harmancı ve eşimin yanında olmak”02 Aralık 2022 Cuma 16:09
  • Kansoy: Güzelyurt'a İstihdam ve Yaşam Alanı Yaratılacak02 Aralık 2022 Cuma 16:03
  • Güngördü: Gençlerimizin ve çocuklarımızın sporla buluşması, çok önemlidir.02 Aralık 2022 Cuma 15:23
  • YSK, aday listelerini geçici olarak ilan etti02 Aralık 2022 Cuma 14:48
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti