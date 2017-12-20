Özersay: “7 Ocak’ta sessiz çoğunluk konuşacak”

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, “7 Ocak seçimlerinde sandıklar açıldığında bu kötü düzeni yaratanlar ve buna ortak olanlar çok ama çok şaşıracaklar. Çünkü o gün bu ülkedeki sessiz çoğunluk konuşacak” dedi.

HP’den yapılan açıklamaya göre Özersay, Halkın Partisi’nin Güzelyurt ve Girne’den sonra dün akşam Gazimağusa’da Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Merkezi’nde düzenlediği milletvekili adaylarının ve seçim manifestosunun tanıtımı etkinliğinde konuştu. Açıklamaya göre, etkinliğin düzenlendiği salona alkışlar ve “Halkın Umudu Halkın Partisi”, “Başbakan Özersay” sloganlarıyla giren HP Genel Başkanı Kudret Özersay’ı partililer ve vatandaşlar karşıladı. Halkın Partisi’nin 7 Ocak 2018 seçimlerine özgü resmi şarkısının ve aday tanıtım videosunun gösterilmesinin ardından milletvekili adayları tek tek kürsüye çağrıldı.

ÖZERSAY

Konuşmasında, “Bugüne değin evinde, işinde bütün bu olanları izleyen ve aslında her şeyin farkında olan sessiz çoğunluk 7 Ocak’ta son noktayı koyacak. Artık 20 yıl öncesinde değiliz. Vatandaş tüm yapılanları görmekte ve bilmektedir. Sorgusuz ve sualsiz olarak bir siyasi partinin peşinden koşanlar değil işte tam da sessiz çoğunluk diyebileceğimiz insanlar bu ülkede gerçekten güçlüdür ve ezici bir çoğunluğa sahiptir” diyen Özersay, son yıllarda yaşanan kötü koalisyon tecrübelerinin de güçlü ve istikrarlı bir hükümetin önemini bir kez daha ortaya çıkardığını kaydetti. Özersay şöyle dedi:

“Halkın gücünün önünde kimse duramayacak. Ne düzmece anketler, ne de dağıtılan menfaatler. Halk iradesinin gücünü, belirleyiciliğini 7 Ocakta bir kez daha göreceğiz.”

Halkın Partisi’nin hükümet olacak ve ülkeyi iyi ve adaletli şekilde yönetebilecek kapasiteye, isteğe ve kadrolara sahip olduğunu vurgulayan Özersay, “Bizim güvendiğimiz tek bir şey vardır. O da halkın iradesidir, halkın gücüdür, halkın kendisidir. Bu ülkede statükoyu yerinden sarsacak olan tek güç de zaten budur. İddialıyız, 7 Ocak ertesinde hükümeti Halkın Partisi kuracak. Biz halkın nabzını tutabiliyoruz, 7 Ocak seçimlerinde halk, hükümeti kurma görevini Halkın Partisi’ne verecek” diye konuştu.

“ÜÇÜNCÜ GSM OPERATÖRÜNÜN KURULMASINI SAĞLAYACAĞIZ”

Halkın Partisi’nin projelerinden bazılarını anlatırken Telefon Dairesi’nin ortağı olacağı bir kamu-özel işbirliğine giderek, üçüncü GSM operatörünün kurulmasını sağlayacaklarına vurgu yapan Özersay, bu konuda şunları söyledi:

“Bu ortaklıkla Telekomünikasyon Dairesi var olmaya devam edecek. Böylece, hem sektörde rekabeti mümkün kılarak faturalarda indirim yapılmasının önünü açacağız, hem de ülkedeki fiber optik altyapıyı geliştireceğiz. Kuracağımız ortaklıkla, fiber optik altyapıyı ülkenin tamamına yayarak geliştireceğiz. Bu altyapıyı diğer tüm internet servis sağlayıcılarına da açarak internet ücretlerinin uygun fiyatlandırılmasını ve hızlı internet erişiminin ülke geneline yayılmasını sağlayacağız.”

“GAZİMAĞUSA LİMANI YAT TURİZMİNE UYGUN HALE DÖNÜŞTÜRÜLECEK”

Özersay, Halkın Partisi’nin Gazimağusa’yı kirli sanayiden arındıracak, halkı denizle kavuşturacak projelerine değinirken ise, şehrin tarihi ve kültürel zenginliklerini bir turizm markasına dönüştüreceklerine dikkat çekti.

Bu çerçevede, doğru temellere dayanan bir kamu-özel işbirliği ile Gazimağusa Limanı’ndaki kirli sanayiyi, ulaşım ve çevre açısından en uygun yere taşıyacaklarını belirten Kudret Özersay, “Oluşturacağımız ortaklık çerçevesinde Gazimağusa Limanı’nın ‘iç liman’ olarak adlandırılan kısmını halkın erişimine ve yat turizmine uygun hale dönüştüreceğiz. ‘Dış liman’ olarak bilinen kısmını da kruvaziyer limanına dönüştüreceğiz” dedi.