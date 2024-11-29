  • BIST 9622.91
  • Altın 2968.938
  • Dolar 34.6884
  • Euro 36.6766
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 5 °C
SON DAKİKAİsrail ile Lübnan arasında sağlanan ateşkes antlaşması yürürlüğe girdi

Özgür Özel hakkında resen soruşturma başlatıldı

»
İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e yönelik açıklamaları gerekçe oldu
Özgür Özel hakkında resen soruşturma başlatıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında 26 Kasım'da partisinin TBMM’deki grup toplantısında ve bugün Marmara Ceza İnfaz Kurumları önünde yaptığı basın açıklamasında İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e yönelik sözleri nedeniyle "Kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret" ve "Terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek" suçundan resen soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında gerekli tespitlerin yapılmasının ardından soruşturma evrakı, Özel hakkında fezleke hazırlanması için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderilecek.

Başsavcılık'tan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Cumhuriyet Başsavcılığımızca 28. Dönem Manisa Milletvekili ve Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel hakkında 26/11/2024 tarihinde partisinin TBMM’ndeki grup toplantısında ve 29/11/2024 (bugün) tarihinde Marmara Ceza İnfaz Kurumları önünde yaptığı basın açıklamasında İstanbul Cumhuriyet Başsavcısına yönelik sarf ettiği sözler nedeniyle Kamu Görevlisine Görevinden Dolayı Alenen Hakaret ve Terörle Mücadele Almış Kişileri Hedef Göstermek suçundan resen soruşturma başlatılmış olup gerekli tespitlerin yapılması akabinde soruşturma evrakı ilgili hakkında fezleke hazırlanması için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderilecektir. Kamuoyunun bilgisine sunulur."

Özgür Özel ne demişti?

CHP lideri, 26 Kasım’daki partisinin grup toplantısında, “Akın Gürlek, bu sarayın celladıdır, seyyar giyotinidir. Akın Gürlek'e bu bakanın gücü yetmemektedir. Savcıdır o. Bakan HSK'nın başkanıdır. Onun sicil amiridir. Ama bunların geldiği yer belli ya, aynı FETÖ'deki abileri gibi bu bakanın imamı Akın Gürlek'tir. Abdullah Öcalan'a milletvekili yollayıp da Akın Gürlek kızıyor diye ana muhalefeti belediye başkanına yollamayan bu iktidarı milletimize şikâyet ediyorum. Olmaz olsun sizin izniniz” ifadelerini kullanmıştı.

TIKLAYIN - Özgür Özel: Akın Gürlek, Adalet Bakanı'nın imamıdır

Özel, bugün de tutuklu belediye başkanı Ahmet Özer’i cezaevinde ziyaret ettikten sonra yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

“Her mahkemede birinin adaletini katleden Akın Gürlek, artık hukuk bitti, siyasi bir makam olan bakan yardımcılığına atanmışken… Sayın Erdoğan’ın ifadesidir; ‘Bakanlarımız teknik kişiler. Bakan yardımcılarımız siyasi olacak ve örgütümüzle, teşkilatımızla siyasetin bağını kuracak’ demişken Akın Gürlek, bu işleri yapacak başka bir elverişli emir eri bulunamadığı için bir telefonla ‘Sen İstanbul’a lazımsın’ denilip, geldi İstanbul’a başsavcı oldu. Kendinden öncekilerin ‘Olmaz arkadaşlar’ dediği soruşturmayı açtı ve bu felakete yol açtı. Şimdi geldiğimiz noktada Akın Gürlek eliyle belediye başkanımıza, parti üyemiz Ahmet Özer’e düşman hukuku uygulanmaktadır.

Akın Gürlek cürmün kadar kadar yer yakarsın, cürmün kadar. Yazıklar olsun ki gücünü diplomandan değil sahiplerinden, talimat vericilerden alıyorsun. Akın Gürlek, gün gelir Özgür Özel yine burada dimdik durur ama sen yurt dışında kim bilir nereden, Twitter hesaplarından sosyal medyadan bize saldırırsın bu sefer. Ya da o günlerde bu yaptığın hukuksuzlukların cezasını çekersin. Bak sen bir hukuksuzluğa tabi olsan senin de hakkını biz savunuruz. Buradan Akın Gürlek‘e sesleniyorum: Hukuk içine dön, anayasa sınırları içine gir, verilen talimatlarla suç işleme, bundan sonra senin de hukuki ortamdaki güvencen biz olalım. Tövbe et, istiğfar et ve istifa et. Çekil, kamuoyunda de ki, ‘Bir yanlışın içindeydim, pişmanım.’ Geleceğinin güvencesi biz olalım. Sana kimse dokunamaz. Eğer bu yaptıklarını itiraf eder ve istifa edersen git avukatlık yap bir köşede. Onurunla simit sat. Ama insanların geleceğiyle oynama, bir ülkenin geleceği ile oynama. Aparat olma. Seni uyarıyorum. Ve bugün Akın Gürlek‘te simgeleşen talimatla yargıyı siyasi amaçlarına alet edenlere söylüyorum: Akın Gürlek gibi aparatları kullanarak bizimle baş edemezsiniz.”

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • DEM Partili ve CHP'li iki belediye başkanına 'terör örgütüne üyelik' suçlamasıyla hapis cezası!20 Kasım 2024 Çarşamba 16:53
  • TBMM'de CHP'lilerin kayyum protestosunda arbede yaşandı20 Kasım 2024 Çarşamba 16:49
  • Acun Ilıcalı'ya "yasa dışı bahse teşvik ve reklam" iddiasıyla soruşturma20 Kasım 2024 Çarşamba 15:21
  • Türkiye, AB’nin Ege ve Kıbrıs haritalarına neden tepki gösterdi?19 Kasım 2024 Salı 14:36
  • Kılıçlı yemin törenini organize ettiği iddia edilen teğmenler ve amirler disipline sevk edildi19 Kasım 2024 Salı 09:55
  • Özel, İmamoğlu ve Yavaş'tan ihracı istenen teğmenlere destek: 'Atatürk'e bağlılık suç olamaz'17 Kasım 2024 Pazar 10:32
  • TC Dışişleri Bakanı Fidan: Kıbrıs'ta güç paylaşımı arayışı netice getirmiyor16 Kasım 2024 Cumartesi 11:25
  • İmamoğlu’ndan "soruşturma" açıklaması: Bu pespaye hallerine üzülüyorum, vız gelir tırıs gider!14 Kasım 2024 Perşembe 14:58
  • İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB hakkında resen soruşturma başlattı14 Kasım 2024 Perşembe 11:57
  • SONAR'ın anketinde makas açıldı! AKP'ye kötü haber...10 Kasım 2024 Pazar 13:24
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti