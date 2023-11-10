Özgür Özel'den adalet nöbeti açıklaması: 15 Temmuz'da topla tüfekle yapılan darbe girişimi, bugün Yargıtay tarafından kalemle, imzayla yapılıyor

"Biz bundan sonraki süreçte, bu darbe girişimine karşı kim direniyorsa, kim mücadele ediyorsa, kim ses yükseltiyorsa onların yanında olmaya devam edeceğiz."

Ben bütün vatandaşlarımızın bu darbe girişimine karşı seslerini yükseltmeye ve anayasayı hiçe sayan, Anayasa Mahkemesi'ni hiçe sayan bu yaklaşıma karşı direnmeye devam ediyorum"

CHP'nin Meclis'te başlattığı adalet nöbetiyle ilgili konuşan Özgür Özel, "Kendisiyle telefonda konuştuğumda Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş da bu durumdan hoşnut değildi. Gün boyu ne oldu da Meclis Danışma Kurulunu toplayamadı? Galiba, yürütmenin yasamaya tahakkümü oldu" dedi. "Amacımız, darbe girişimine dikkat çekmektir. Darbeyi halk bastırır" diyen Özel, "15 Temmuz'da topla tüfekle yapılan darbe girişimi bugün Yargıtay tarafından kalemle, imzayla yapılıyor" diye konuştu.

Yargıtay kararı ile ilgili TBMM’ye yaptığı “Danışma Kurulu” çağrısı karşılık bulmayan CHP, Meclis Genel Kurulu’nu terk etmeyerek “adalet” eylemine başladı. Eyleme, Genel Başkan Özgür Özel de katılırken, TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder ile HEDEP, Demokrat Parti ve Türkiye İşçi Partisi vekilleri de destek verdi.

CHP’li 25 milletvekili, yargıyı protesto etmek için sabah 08.30’a kadar oturma eylemini sürdürdüp, ardından 25 milletvekiline nöbeti devredecek.

Yargıtay’ın Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) Can Atalay kararı ile anayasayı ihlal ettiğini öne sürerek yüksek mahkemenin üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunmasının yankıları sürerken, TBMM Genel Kurulu da CHP’lilerin eylemine sahne oluyor. CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan’ın konuşması sırasında masalara vurarak Yargıtay kararını protesto eden CHP, TBMM Genel Kurulu’nun kapanmasıyla birlikte “adalet” nöbetine başladı.

Tartışma yaratan Yargıtay kararının ardından dün olağanüstü toplantı düzenleyen CHP'de Genel Başkan Özgür Özel, bugün için TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'a yargı kararına dair Meclis Danışma Kurulu’nu toplaması çağrısında bulunmuştu. Danışma Kurulunun saat 17.00'de olağanüstü toplanacağı bildirilmiş ancak Özgür Özel, toplantının gerçekleşmeyeceğini belirterek, "TBMM Genel Kurulu'nu terk etmeme eylemine başlıyoruz" demişti.

TBMM Genel Kurulu’nun kapanmasıyla birlikte nöbetçi vekiller Genel Kurulu terk etmeyerek adalet nöbetine başladı. TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder ve HEDEP'li vekiller de CHP'li vekillere desteğe geldi. Adalet nöbetine 25 CHP milletvekili katılırken, eyleme CHP Genel Başkanı Özgür Özel de katıldı.

Özel: Amacımız, darbe girişimine dikkat çekmektir

Genel Kurul çıkışında gazetecilere açıklama yapan CHP lideri Özel, "Eylememize Demokrat Parti, HEDEP ve TİP destek veriyor. Diğer partiler de durum değerlendirmesi yapıyor. Nöbetçi vekillerimiz aralıksız nöbet tutarak eylemi sürdürecekler. Amacımız, darbe girişimine dikkat çekmektir. Biz, darbe girişimine karşı ses yükselten herkesin yanında olacağız. Tüm vatandaşlarımızı direnmeye davet ediyorum. Darbeleri halk bastırır. Milletimizin bu darbeyi bastıracağına inanıyorum. Yargıtay, hepimizin toplum sözleşmesi olan Anayasa'ya kafa tutmaktadır. MHP içindeki bir grup bu işin içindedir. Siz, hepimizi bir arada tutan Anayasaya kafa tutarsanız bu ülkede kamu düzenini nasıl sağlarsınız? Kendisiyle telefonda konuştuğumda Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş da bu durumdan hoşnut değildi. Gün boyu ne oldu da Meclis Danışma Kurulunu toplayamadı? Galiba, yürütmenin yasamaya tahakkümü oldu. 15 Temmuz'da topla tüfekle yapılan darbe girişimi bugün Yargıtay tarafından kalemle, imzayla yapılıyor" diye konuştu.

Özel'in açıklamasının tamamı şöyle:

“Can Atalay, bütün partilerin oy birliğiyle insan hakları komisyonuna seçildi. Ama birileri hukuksuz olarak onu içeride tutmaya devam etti. O İnsan Hakları Komisyonu ki cezaevlerini denetleme görevi vardır. Aç dedikleri kapı açılır. Can Atalay’ın milletin ve Meclis’in verdiği görevleri yapması durumunda Türkiye’de açtıramayacağı hiçbir cezaevi kapısı yokken, Can Atalay’ın kendisi üzerine kapalı kapı halen daha durmaktadır. Bu konuda gerekli bütün hukuki girişimler kademe kademe yapılmış ve AYM tarafından hak ihlali kararı verilmiştir.

Anayasamızda AYM kararlarının herkes için bağlayıcı olduğu, kesin olduğu yazdığı halde Yargıtay 3. Ceza Dairesi AYM kararına, dolayısıyla anayasaya, dolayısıyla hepimizin ortak toplum sözleşmesine kafa tutmaktadır. Bir yargı içerisindeki bir klik, AKP içindeki bir ekipten bir klikten ve MHP’den aldıkları cesaretle Anayasa’ya kafa tutmaktadırlar. Anayasa’ya kafa tutmak, suçtur; Anayasa’ya kafa tutmak, darbe girişimidir, kalkışma girişimidir. Siz hepimizi bir arada tutan Anayasa’yı yok kabul ederseniz bu ülkedeki kamu düzenini nasıl korursunuz?