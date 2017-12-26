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Özgürgün'den cek caklar: "Elektrik fiyatlarını üç kat ucuzlatarak aşağıya çekeceğiz"

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Özgürgün'den cek caklar: "Elektrik fiyatlarını üç kat ucuzlatarak aşağıya çekeceğiz"
kolları sıvayacağız...projeleri hayata geçireceğiz...insanlarımızın yüzü daha da gülecek...

Özgürgün, “Son bir buçuk yılda yapılanları daha ileri götürmek istiyoruz. Daha güçlü yatırımları getirmek için talibiz. Somut projelerle talibiz. 7 Ocaktan itibaren kolları sıvayacağız. Bu ülkenin önünü açan yeni projeleri hayata geçireceğiz” şeklinde konuştu.

Elektrik fiyatlarını üç kat ucuzlatarak aşağıya çekeceklerini iddia eden Özgürgün “insanlarımızın yüzü daha da gülecek” diyerek bunun garantisi, olduklarını vurguladı.
 
UBP’nin geçmişi ve bugünüyle halkıyla bütünleşmiş bir şekilde iktidara kararlı bir şekilde yürüdüğünü söyleyen Özgürgün, Kıbrıs meselesi hakkında ise UBP’nin çok daha kritik bir rolü olduğunu belirtti.

Özgürgün,  “Sandıktan çok güçlü çıkmamızla Kıbrıs meselesinde oynanan pek çok oyunu bozacağız. Kıbrıs konusunun pişirilmeye çalışıldığı noktayı iyi görelim.. İki tarafta da şimdi seçimler var. Şubat’tan sonra yapılmak istenenlere karşı uyanık olmalıyız. Bunun için de sandıktan çok güçlü çıkmalıyız” dedi.

“BİR KEZ DAHA KIRIP DÖKMELERİNE İZİN VERMEYECEĞİZ”

Hüseyin Özgürgün, çökmüş halde buldukları Sosyal Sigortaları, KIB-TEK’i, kamu bankalarını ve sağlık sektörünü kısa sürede toparlayıp, başta esnaf, çiftçi ve köylünün yüzünü güldürdüklerini kaydetti.

Üreticinin, hayvancının tüm borçlarını ödediklerini ve tarihinde ilk defa öğretmenlerin hazırlık ödeneğini bir defada aldığını kaydeden Özgürgün, ödemeler dengesinin kısa sürede kurulduğunu iddia etti.

Özgürgün, şöyle devam etti:
“UBP hükümeti insanınızın yüzünü güldürdü ve cehresini değiştirdi. 1993’te geldiler ve 1996’ya kadar her şeyi yıktılar. Devraldık ve 2003’e kadar taşıdık. Barış hülyalarıyla gelip ülkeyi yine döktüler kırdılar ve bize bıraktılar. 2013’te de bunlar kırdı ve yine biz devralarak toparladık. Üç defa bırakıp gidenleri biz toparladık. Bir kez daha kırıp dökmelerine izin vermeyeceğiz. Çünkü biz ülkemizi seviyoruz”

EROĞLU

Partililere hitap eden 3’üncü Cumhurbaşkanı, UBP Onursal Başkanı Derviş Eroğlu da Alsancak halkıyla sarıldıklarını, kucaklaştıklarını ve hasret giderdiklerini ifade etti. 

Eroğlu, “Eski dostları gördük yeni dostlarla adaylarla buluştuk. Alsancak’ta UBP’nin gücü devam ediyor. KKTC atılan temeller üzerine yoluna devam etmekte gelişmekte ve büyümektedir. UBP’nin tek başına iktidar hedefi için çok çalışmak lazım. UBP’yi iktidara taşımak bıraktığımız yerden KKTC’yi daha da refaha erdirmek, yaşaması ve yaşatılması için çalışacağız ve başaracağız” diye konuştu.

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