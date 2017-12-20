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Özyiğit: “7 Ocak'ta halkımızla beraber yeni bir yol çizeceğiz"

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Özyiğit: “7 Ocak'ta halkımızla beraber yeni bir yol çizeceğiz"
Toplumcu Demokrasi Partisi milletvekili adayları, Gelibolu İlkokulu, Fazıl Plümer Anaokulu, Kalkınma Bankası ile Sağlık Bakanlığı’na ziyarette bulundu.

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) milletvekili adayları 7 Ocak Erken Genel Seçim çalışmaları çerçevesinde bu sabah Gelibolu İlkokulu, Fazıl Plümer Anaokulu, Kalkınma Bankası ile Sağlık Bakanlığında çalışanlar ve vatandaşlarla buluştu. Ziyaretlerde, TDP'nin Katılım Vizyonuna ilişkin bilgiler verildi, TDP milletvekili adaylarının tanıtım broşürleri dağıtıldı.

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, güçlü, temiz ve özgür bir gelecek için yolda olduklarını, güçlü ve donanımlı kadroları ve toplumun yapısal sorunları çözecek, halkın refah seviyesini yükseltecek, halkın beklentilerine cevap verecek içerikteki Katılım Vizyonu (manifesto) ile ülkedeki değişimi dönüşümü gerçekleştirmeye hazır olduklarını belirterek, yurttaşlara 'sen de gel katıl' çağrısında bulundu.  

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Güçlü,temiz ve özgür 50 milletvekili adayı ile ülkenin bugünden geleceğe ekonomik ve sosyal olarak güçlenmesini, yolsuzluk, haksızlık ve usulsüzlükten temizlenmesini, fikirlerde ve vicdanlarda özgürleşmesini sağlamak için bir araya geldiklerini belirten Özyiğit, halkın desteği ile TDP’nin iktidar olacağı 8 Ocak günü katılımcı vizyon çerçevesinde halkıyla beraber ülkeye yeni bir yol çizeceğini, bu yolun da aydınlığı, temizliği, refahı, sivilleşmeyi, demokrasiyi içereceğini  vurguladı.

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