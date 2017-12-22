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Özyiğit: "Yerel yönetimlerde reform yapılacak”

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Özyiğit: "Yerel yönetimlerde reform yapılacak”
Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) milletvekili adayları, seçim çalışmaları çerçevesinde Lefkoşa Türk Belediyesi’ni ziyaret etti

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, ülkede reforma en çok ihtiyaç duyulan alanlardan birinin yerel yönetimler olduğunu belirterek, çağdaş hizmetlerin altyapısını oluşturacak reform programını mutlaka hayata geçireceklerini kaydetti. Altyapı hizmetlerinde, uzun yıllar boyunca vatandaşa hizmet verecek ve halk sağlığını tehdit etmeyecek; sorunsuz, ekonomik ve çevre dostu sistemler uygulanacağını kaydeden Özyiğit, yer üstü altyapı hizmetlerinin de uluslararası standartlarda ve engelli-engelsiz her vatandaşın kolaylıkla kullanabileceği şekilde sunulacağına vurgu yaptı.

TDP milletvekili adayları seçim çalışmaları çerçevesinde Türk Lefkoşa Belediyesi’ne (LTB) ziyarette bulundu. LTB Başkanı Mehmet Harmancı, çalışanlar ve yurttaşlarla görüşülen ziyarette, TDP'nin başta yerel yönetimler olmak üzere Katılım Vizyonuna ilişkin bilgiler verildi, TDP milletvekili adaylarının tanıtım broşürleri dağıtıldı. 

“LTB, Harmancı ve ekibi sayesinde kalkındı”

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, Kıbrıs Türk halkının uluslararası alanda tanınan tek kamu kurumu olan Lefkoşa Türk Belediyesi’nin (LTB) geçmişte içine düşürüldüğü durumun halen hafızalarda olduğunu belirterek, 2014 yerel seçimlerinde göreve gelen Mehmet Harmancı ve ekibinin kısa sürede LTB'yi ayağa kaldırdığına dikkat çekti. 

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LTB’de disiplinli, planlı ve ortak aklın ürünü olan karar ve uygulamalar neticesinde özellikle ekonomik anlamda çok ciddi ilerlemeler yaşandığını, kendi öz kaynakları ile yatırım yapar  duruma geldiğini belirten Özyiğit, gelinen aşamanın bir başarı öyküsü olduğunu, Harmancı ve ekibinin çok daha fazlasını yapmak için canla başla çalıştığını vurguladı. 

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"Belediyeler Yasası"

Konuşmasında Belediyeler Yasası’ndaki eksikliklere de dikkat çeken Özyiğit, yasada suç tarif edilirken suçların karşılığının olmadığını, usulsüzlük ve hukuksuzluk yapılsa bile yapanın yanına kar kaldığını, bunun kabul edilemez olduğunu ifade etti.

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"Reform kaçınılmaz"

TDP Başkanı Özyiğit, yerel yönetimler reformunun kaçınılmaz olduğunu, TDP olarak bu yönde çalışmaları bulunduğunu kaydetti. Özyiğit yerel yönetimler reformu kapsamında, ülkemizde bulunan belediyelerin görev alanları, personel sayıları ve gelirleri ile çıkmazda oldukları gerçeğinden hareketle, yerel yönetimlerin gelir ve giderleri tamamen şeffaf ve denetlenebilir olacağını ifade etti. 

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