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Pakistan’da şiddetli yağışlar can alıyor: 4 ölü

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Pakistan’ın Karaçi kentinde şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi. Cadde ve sokakların göle döndüğü kentte sürücüler ve yayalar zor anlar yaşadı.
Pakistan’da şiddetli yağışlar can alıyor: 4 ölü

Pakistan’ın Karaçi kentinde şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi. Cadde ve sokakların göle döndüğü kentte sürücüler ve yayalar zor anlar yaşadı.

Yoğun yağışın ardından farklı noktalarda meydana gelen kazalarda 1’i çocuk toplam 4 kişi elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti. Bazı bölgelerde de elektrik kesintisi yaşanırken, yağışların devam edeceği konusunda halka uyarıda bulunuldu.

Haziran-Eylül ayları arasında etkili olan muson yağışları, her yıl doğal afeti ve kazaları beraberinde getiriyor.

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