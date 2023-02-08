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Pakistan'dan Türkiye için yardım fonu: Bakanlar bir aylık maaşını bağışlayacak

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Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'in talimatıyla, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler nedeniyle mağdur olan afetzedeler için yardım fonu oluşturuldu.
Pakistan'dan Türkiye için yardım fonu: Bakanlar bir aylık maaşını bağışlayacak

Bakanlar Kurulunun tüm üyelerinin bir aylık maaşları ve tüm devlet çalışanlarının maaşlarının bir günlük kısmının yardım fonuna bağışlanmasına karar verildi.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'in talimatıyla, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler nedeniyle mağdur olan afetzedeler için yardım fonu oluşturuldu.

Pakistan Bilgi ve Yayıncılık Bakanı Meryem Aurangzeb, Bakanlar Kurulu toplantısının ardından Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Bu zor zamanda Türkiye'deki deprem mağdurlarına yardım etmek için Başbakan Şerif, 'Başbakanlık Yardım Fonu' kurulmasına karar verdi." ifadesini kullandı.

Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Bakanlar Kurulunun tüm üyelerinin bir aylık maaşları ve tüm devlet çalışanlarının maaşlarının bir günlük kısmının yardım fonuna bağışlanmasına karar verildi.

'PAKİSTAN TÜRK KARDEŞLERİNİ YALNIZ BIRAKMAYACAK'

Başbakan Şerif, 2022'deki sel felaketinde Türkiye'nin ülkesine yardım konusunda başı çektiğini anımsatarak, "Pakistan milleti bu zor zamanda Türk kardeşlerini yalnız bırakmayacak." açıklamasını yaptı.

Hayırseverlere Türkiye için destek çağrısında bulunan Şerif, dayanışma göstermek ve deprem bölgelerini ziyaret etmek için yarın Türkiye'ye gideceğini kaydetti.

Bakanlar Kurulu toplantısında Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için dua okundu.

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