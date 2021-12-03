Papa Francis, GSP Stadyumu'nda ayin gerçekleştirdi

Kıbrıs ziyaretini bugün de sürdüren Papa Francis, Lefkoşa’nın güneyindeki GSP stadyumunda yaklaşık 7 bin kişinin katıldığı bir de ayin gerçekleştirdi.

Kıbrıs ziyaretini bugün de sürdüren Papa Francis, bu sabahki temasları çerçevesinde ilk olarak Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu II. Hrisostomos ve Sen Sinod Meclisi üyeleriyle bir araya gelirken, Lefkoşa’nın güneyindeki GSP stadyumunda yaklaşık 7 bin kişinin katıldığı bir de ayin gerçekleştirdi.

Güneydeki haber kaynakları, Papa Francis’in bu sabah saatlerinde ilk olarak Başpiskopos II. Hrisostomos’la görüştüğünü, ardından Sen Sinod meclisi üyeleriyle bir araya geldiğini bildirdiler.

Haberlere göre Papa Francis, Sen Sinod Meclisiyle gerçekleştirilen toplantıda yaptığı konuşmada, Kıbrıs’ta olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirirken, Katolik ve Ortodoks kiliselerinin İncil’in ortak yolundan geldiklerine vurgu yaptı.

İki kilise arasında dostluk ve karşılıklı anlayışın artması temennisinde de bulunan Francis, Kıbrıs’tan geçerek Avrupa’ya giden St. Barnanas ve diğer azizlerin önemine vurgu yaptı.

Öte yandan II. Hrisostomos ise konuşmasında özetle, Avrupa’nın Hristiyan köklerinin Kıbrıs’ta olduğunu ifade ederken 1974 Barış Harekatı’na da değindi.

Öte yandan Papa’nın Sen Sinod Meclisi’yle toplantısına, Limasol Metropoliti Atanasios, Omorfo Metropoliti Neofitos ve “Amathunda” Piskoposu Nikolaos’un katılmadıkları bildirildi.

Atanasios, Neofitos ve Nikolaos’un Papa’nın ziyaretine neden katılmadıklarına ilişkin herhangi bir bildirimde de bulunmadıklarına işaret edildi.

Ayin büyük katılımla gerçekleştirildi

Güneydeki haber kaynakları ayrıca, Papa’nın Lefkoşa'nın güneyindeki GSP Stadyumu’nda gerçekleştirdiği ayinin büyük bir katılımla yapıldığını, Papa’nın ayindeki konuşmasında, Hristiyan dünyasının birlik olması ve İsa’nın yolunda yürümesi gibi dini mesajların ağırlıklı olarak yer aldığını da ifade ettiler.

Öte yandan stadyuma girmek isterken üzerinde bıçak bulunan bir kişi tutuklanırken, stadyum dışında Papa’yı protesto eden bazı pankartların da asıldıkları belirtildi.