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Papa'nın sosyal medya hesabından bir modelin fotoğrafı beğenildi'' Vatikan soruşturma başlattı

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Papa'nın sosyal medya hesabından bir modelin fotoğrafı beğenildi'' Vatikan soruşturma başlattı
Papa'nın sosyal medya hesabından bir modelin fotoğrafı beğenildi'' Vatikan soruşturma başlattı

Katolik Kilisesi'nin ruhani lideri Papa Francesco'nun resmi Instagram hesabından bir modelin fotoğrafının beğenilmesinin ardından Vatikan konuyla ilgili soruşturma başlattığı iddia edildi.

Katolik Haber Ajansı'na konuşan kaynaklar, Natalia Garibotto isimli modelin fotoğrafının beğenilmesiyle ilgili soruşturma başlatıldığını doğruladı.

Kaynaklar, Papa'nın sosyal medya hesaplarının bazı çalışanlar tarafından yürütüldüğünü ve Vatikan'ın bu durumun nasıl yaşandığını öğrenmek istediğini belirtti.

Vatikan, konuyla ilgili yorum yapmayı reddetti.

Olay, Barstool Sports'un Papa'nın beğenisini Twitter'dan paylaşmasından sonra gündem olmuştu. Paylaşılan görüntülerde beğenenler arasında Papa'nın resmi Instagram hesabının olduğu görülüyordu.

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