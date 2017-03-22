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Paris savcıları, istismarcı askerlerin soruşturmasını düşürmek istiyor

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Paris savcıları, istismarcı askerlerin soruşturmasını düşürmek istiyor
Orta Afrika Cumhuriyeti'nde Birleşmiş Milletler Barış Gücü bünyesinde bulunan Fransız askerlerin, ülkedeki çocuklara yönelik cinsel istismar uygulamasına ilişkin yürütülen soruşturmanın düşürülmesi talep edildi.

Fransız haber ajansı AFP'ye konuşan, soruşturmayla ilişkili bir kaynak, Paris savcılarının Orta Afrika Cumhuriyeti'nde Fransız askerlerince gerçekleştirilen çocuk cinsel istismarına ilişkin soruşturulmanın düşürülmesini istediğini bildirdi. Buna göre, 2013-2014 döneminde 'gerçekleşmiş olabileceği' belirtilen cinsel istismar hakkındaki ifadelerde çelişkiler bulunduğu, bu nedenle de Fransız askerlerine yönelik herhangi bir dava açılamayacağı kaydedildi.

 

Konuya dair ilk iddialar, Nisan 2015'te İngiliz Guardian gazetesindeki bir haberle ortaya çıkmıştı. Haberde, Orta Afrika Cumhuriyeti'nin başkenti Bangui'de yerlerinden edilmiş insanlar için kurulan kampta yaşları 9 ila 13 arasında değişen 6 çocuğun Fransız askerlerce cinsel istismara uğradığı belirtilmişti.

Uluslararası kamuoyunca ciddi tepkilere neden olan olay, Guardian'ın ardından birçok farklı yerde de haberleştirilmiş ve olaya ilişkin yeni detaylar ortaya çıkmıştı. İddialar arasında askerlerin çocuklara 'cinsel hizmetleri' karşılığında yiyecek ve bazen de para verdiği de yer alıyor.

Şimdiye dek konuya ilişkin 6 Fransız asker sorgulandı. Sorgulanan askerler iddiaları reddetti.

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