 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 94.522
  • Altın 144,729
  • Dolar 3,5612
  • Euro 3,8863
  • Lefkoşa 21 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 6 °C
SON DAKİKAİstanbul Pendik'te üniversite servisinde patlama: En az 6 yaralı

Paris'te binlerce polis çalışma koşullarını protesto etti

» »
Paris'te binlerce polis çalışma koşullarını protesto etti
Fransa'nın başkenti Paris'te toplanan binlerce polis, çalışma koşullarının kötüleşmesini protesto etti.

Polis sendikalarının organizesiyle dün akşam Montparnasse Meydanı'nda toplanan binlerce polis, geçen hafta Champs Elysees (Şanzelize) Caddesi'nde arkadaşları Xavier Jugele'nin öldürüldüğü yere kadar yürüdü.

Ellerinde "ulusal polis tehlikede", "polisler yasta" şeklinde pankartlar taşıyan polisler, çalışma koşullarını protesto eden sloganlar attı.

Cumhurbaşkanı adayları Marine Le Pen ve Emmanuel Macron'a koşullarının iyileştirilmesi çağrısında bulunan polis memurları, Fransa Milli Marşı "Marseillaise"i söyleyerek Champs Elysees Caddesi'nde Jugele'nin öldürüldüğü yere geldi ve saygı duruşunda bulundu.

Champs Elysees'de 20 Nisan'da düzenlenen terör saldırısında 37 yaşındaki Jugele hayatını kaybetmiş, olayda yaralananlar olmuştu.

Fransa'nın son 2 yıldır karşılaştığı terör saldırılarında, aralarında polislerin de bulunduğu 230'dan fazla kişi yaşamını yitirmişti.

Paris'te 13 Kasım 2015'te gerçekleşen ve DEAŞ'in üstlendiği saldırıların ertesi günü ülkede olağanüstü hal ilan edilmişti. Devam eden olağanüstü hal çerçevesinde polislerin görev yapma koşulları da ağırlaşmıştı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Yunanistan ve İtalya’ya yardım çağrısı26 Nisan 2017 Çarşamba 10:26
  • Akdeniz'de ölüm yolculuğunun bilançosu26 Nisan 2017 Çarşamba 10:18
  • Atina'da "antik medeniyetler forumu"25 Nisan 2017 Salı 14:40
  • BM'den Kıbrıs Özel Danışmanı Eide'ye tam destek25 Nisan 2017 Salı 14:29
  • İngiliz şarkıcı Elton John'a "ölümcül bakteri" teşhisi25 Nisan 2017 Salı 13:51
  • Türkiye'nin Avrupa ile kritik randevusu25 Nisan 2017 Salı 13:16
  • Dünya Fransız başkan adayının aşkını konuşuyor25 Nisan 2017 Salı 10:59
  • Ege'de sığınmacı teknesi battı24 Nisan 2017 Pazartesi 15:40
  • 12 yaşında bin 300 kilometre yol yaptı24 Nisan 2017 Pazartesi 14:38
  • 8 yaşındaki kız, ailesinin boğulduğu araçtan kurtuldu24 Nisan 2017 Pazartesi 14:35
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti