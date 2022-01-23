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Pavlopolos: Yunanistan Karasularını 12 Mile Çıkaracak

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Pavlopolos: Yunanistan Karasularını 12 Mile Çıkaracak
Pavlopolos: Yunanistan Karasularını 12 Mile Çıkaracak

 Eski Yunanistan Cumhurbaşkanı ve Atina Ulusal ve Kapadistrian Üniversitesi Hukuk Fakültesi fahri profesörü Prokopis Pavlopulos Yunanistan’ın “karasularını 12 mile çıkarabileceğini ve bunu ne zaman uygun görürse yapacağını” öne sürdü.


Pavlopulos “Uluslararası Deniz Hukuku’na Göre Yunanistan’ın Deniz Bölgelerinin Statüsü” isimli yeni kitabı vesilesiyle Fileleftheros’a verdiği özel söyleşide Türkiye’nin “casus belli” (savaş sebebi) kararını “yasadışı” diye niteledi.


Pavlopulos Yunanistan’ın karasularını 12 mile çıkarabileceğini ve bunu “öncelikli olarak yapması gerektiğini” öne sürerek böyle bir hareketin, “hukuki açıdan yok hükmünde” diye nitelediği Türkiye-Libya mutabakatını da “iptal edeceğini” savundu. Pavlopulos Yunanistan’ın karasularını, “sivri mızrak ucu’ silahlı kuvvetleri olmak üzere, top yükün savunabileceğini ve savunacağını”  da söyledi. 


Bir soruya karşılık “Türkiye ile Yunanistan arasında tek bir fark var: Ege ve Doğu Akdeniz’de ada kıta sahanlığının ve buna tekabül eden Münhasır Ekonomik Bölge’nin (MEB) sınırlandırılması” diyen Pavlopulos bunun Uluslararası Deniz Hukuku (1982 Montego Bay Sözleşmesi) tahtında ve kurallarına mutlak saygı ile yapılabileceğini söyledi. 


“Meis örneğindeki gibi Yunan adalarının ‘etkisi’ konusunda Lahey Adalet Divanı ve Lahey Uluslararası Tahkim Mahkemesi içtihadına saygı gösterilmesi gerektiğini” de söyleyen Pavlopuls “bu adaların karasuları dışında, Uluslararası Deniz Hukuku kurallarına göre kıta sahanlıkları ve MEB’leri de vardır” dedi.


Türkiye’nin savaş sebebi kararını öne sürerken “şiddet kullanma tehdidinde de bulunduğunu” savunan Pavlopulos “o zaman Yunanistan’ın da,  BM Anayasası’nın 51’inci maddesi ve AB Sözleşmesi’nin 42’nci maddesi 7’nci paragrafı uyarınca, istisnasız bütün adalarını zırhlandırma hakkı vardır” dedi. 

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