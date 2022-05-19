Pazar günü yağmur bekleniyor!

Daireden yapılan açıklamaya göre, hava, genellikle alçak basınç sistemi ile ılık ve nispeten nemli, pazar günü ise üst atmosferdeki soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Hava hafta boyunca genellikle bulutlu olacak, yarın sabah saatleri sisli, pazar günü ise parçalı zamanla çok bulutlu yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlu olacak.

En yüksek hava sıcaklığı genellikle iç kesimlerde 29 - 32 derece, sahillerde 25 – 28 derece, pazar günü ise iç kesimlerde ve sahillerde 21 – 24 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar genellikle kuzey ve batı yönlerden orta kuvvette, pazar günü ise güney ve batı yönlerden kuvvetli zaman zaman fırtınamsı şekilde esecek.