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Pazardan itibaren üç gün yağış bekleniyor

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Meteoroloji Dairesi 07 – 13 Ekim tarihlerini kapsayan hava tahmin raporu açıkladı
Pazardan itibaren üç gün yağış bekleniyor

Meteoroloji Dairesi’nin 07 – 13 Ekim tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre pazardan itibaren üç gün yağış bekleniyor. Rapora göre hava yarın alçak basınç sistemi ile ılık ve nemli, yağışlı gülerde ise üst atmosferdeki serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.  

Hava durumu, yarın az bulutlu zamanla parçalı bulutlu, Pazar çok bulutlu yer yer kısa süreli sağanak yağmurlu, pazartesi parçalı çok bulutlu yer yer sağanak yağmurlu, Salı az bulutlu zamanla parçalı bulutlu yer yer sağanak yağmurlu olacak. Çarşamba ve sonraki günlerde ise hava parçalı bulutlu olacak.

Hafta boyu en yüksek hava sıcaklığı genellikle iç kesimlerde ve sahillerde 29- 32 derece dolayında seyredecek. Rüzgâr genellikle Kuzey ve Batı yönlerden orta kuvvette esecek.

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