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Pentagon’da PKK sessizliği… Terör örgütü sorusuna cevap vermedi

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ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder, ABD askerlerinin, Suriye’de "SDG" ismini kullanan YPG/PKK terör örgütü elebaşı Ferhat Abdi Şahin’e Kuzey Irak’ta hangi görevle eşlik ettiği sorularına karşılık IŞİD ile mücadeleyi gerekçe gösterdi.
Pentagon’da PKK sessizliği… Terör örgütü sorusuna cevap vermedi

Irak'ın Süleymaniye kentinde bir hava saldırısının hedefi olan “Mazlum Abdi” kod adlı YPG/PKK'nın Suriye'deki elebaşı Şahin'e eşlik eden ABD askerleri ile ilgili muamma sürüyor.

Ryder, günlük basın toplantısında, AA muhabirinin, “CENTCOM, geçen hafta üç ABD askerinin Kuzey Irak'ın Süleymaniye ilinde bir hava saldırısına hedef olan YPG/SDG elebaşı Mazlum Abdi'ye eşlik ettiğini teyit etti. Amerikan askerlerinin Mazlum Abdi ile oradaki görev ve angajmanları nelerdi?” sorusuna karşılık IŞİD ile mücadeleyi gerekçe gösterdi.

Irak'ın Süleymaniye kentinde, 7 Nisan’da ABD askerlerinin de bulunduğu seyir halindeki bir konvoya ateş açıldığını, mühimmatın konvoyun yaklaşık 100 metre yakınına düştüğünü ancak herhangi bir kayıp verilmediğini aktaran Ryder, Amerikan askerlerinin “IŞİD ile mücadele kapsamında” orada olduğunu ileri sürdü.

AA muhabirinin, seyahate Irak tarafından izin verilip verilmediği sorusu üzerine Ryder, IŞİD ile mücadelede Irak güvenlik güçlerine taktik destek verdiklerini söylemekle yetindi.

Ryder, “Bu operasyon, IŞİDile mücadele bakımından bölgeleri arasında bir görevdi.” değerlendirmesinde bulundu.

PKK İLE İLGİLİ SORULARA NET CEVAP VERMEDİ

AA muhabirinin, “Mazlum Abdi Suriye'de. Siz Suriye'de onunla işbirliği yapıyorsunuz. Burada sınır ötesi bir durum var.” sözleri üzerine Ryder, IŞİD ile mücadele koalisyonunun karargahının Irak'ta olduğunu belirterek soruları geçiştirmeye çalıştı.

Bir gazetecinin, Amerikan askerlerinin, PKK ile ilişkisi sebebiyle Türkiye için meşru hedef olan terör örgütü elebaşına eşlik etmesinin, kendilerini endişelendirip endişelendirmediğini sorması üzerine Ryder, bu konuda kaygılarının olmadığını, 2014'ten bu yana Suriye'de “SDG” ismini kullanan örgütle işbirliği yaptıklarını söyledi.

Ryder, SDG’nin PKK olmadığını, Suriye’de IŞİD ile mücadele kapsamında SDG ile çalıştıklarını iddia etti. 

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