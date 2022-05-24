Pilidu: Eni-Total şirketinin 6. parselindeki ‘Kronos-1’ adlı sondajının 60 gün içinde tamamlanması bekleniyor.

Rum Enerji Bakanı Natasa Pilidu, kurumumuza yaptığı açıklamada, Eni-Total şirketinin Kıbrıs Münhasır Ekonomik Bölgesi’nin 6’ıncı parselindeki ‘Kronos-1’ adlı sondajının 60 gün içinde tamamlanmasının beklendiğini söyledi. Pilidu, yaz aylarında Chevron şirketinin ‘Afrodit’ parselindeki sondajının yapılacağını ve Eni-Total şirketinin bir sonraki sondajının, 6’ıncı parselde şu anda yapılan sondajın sonuçlarına bağlı olacağını ifade etti.

Enerji Bakanı, 6’ıncı parselin değerlendirmesinin, Avrupa Birliği’nin Rusya’nın doğal gazından bağımsızlaşma planına dahil edilmesi umudunu dile getirdi. Ayrıca 5 ve 10’uncu parsellerde de doğal gaz bulmak için çalışmalar yapılması bekleniyor.a