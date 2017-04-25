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Plastik kaplar sağlığımızı tehdit ediyor

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Plastik kaplar sağlığımızı tehdit ediyor
Plastik kapların sağlığa olan etkilerini duyduğunuzda bir daha evinize sokmayacaksınız.

Her evde yemek saklamak veya depolamak için kullanılan saklama kapları bulunur. Bu saklama kaplarının bir çoğu ucuz, hafif ve kolay temizlenen, plastikten üretilen kaplardır. Piyasadaki diğer saklama kapları camdan yapılanlardır ve plastiğe göre daha sağlıklı ancak daha pahalıdır. Plastik kaplar, cam olanlara göre daha ucuz olabilir, ancak sağlığa olan etkileri bu konuda radikal kararlar almanızı sağlayacak türden.

YÜKSEK ISIDA ZEHİRLİ MADDELER AÇIĞA ÇIKIYOR

Bazı sert plastikler mikrodalga fırında kullanılacak şekilde üretiliyor. Bu tür ürünler, yüksek sıcaklıklara maruz kaldıklarında, plastik kaplardaki katkı maddeleri ve zararlı içerikler yiyecekler tarafından emilir. Ve bu maddeleri doğrudan vücudunuza almış olursunuz. Piyasada 150 – 200 derece arasındaki sıcaklıklara dayanabilen plastik türleri bulunuyor. Bu kapları üretebilmek için, imalatçılar kalite arttırmak ve maliyeti düşürmek için başka katkı maddeleri ekliyorlar. Bu maddeler insan sağlığını tehdit ediyor. Uzun vadede kullanıldığında kanser gibi hastalıklara neden olabilir.

EN İYİ PLASTİK POLİPROPİLEN

Gıdaları saklamak için üretilen en iyi plastik , toksik ve esnek olmayan PP yani Polipropilendir. Bunlar dışındaki plastikler, büyük oranda atık plastiklerden dönüştürülür ve ısıya maruz kaldıklarında da zararlı içerikler yiyeceklere karışır.

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