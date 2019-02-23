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Polis ölünün yüzüklerini çaldı, postacı postayla uyuşturucu ithal etti

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Güney Kıbrıs’ta Lefkoşa Genel Hastanesi morguna ölü taşımakla görevli bir polis memuru, taşıdığı ölünün iki yüzüğünü çalıp kumara yatırdı.
Polis ölünün yüzüklerini çaldı, postacı postayla uyuşturucu ithal etti

Politis, “Polis, Kumar Oynamak İçin Ölüyü Çaldı” başlıklı haberinde 44 yaşındaki polisin, resmî aracında taşıdığı tabutu açarak içerisindeki ölü kadının parmağından iki yüzüğü çaldığını, 120 Euro karşılığında satarak kumar oynadığını yazdı.

Polisin, 15 gün sonra pişman olarak amirine yaptığını anlattığı, yüzüklerin satışından elde ettiği parayı da ölünün ailesine verdiği belirtilen habere göre, Nisan 2018’de işlenen suçla ilgili dava, sanığa görevi kötüye kullanmak ve hırsızlık nedeniyle üç yıl ertelemeli 3 ay hapis cezası verilmesiyle sonuçlandı.

POSTACI, POSTA YOLUYLA KANADA’DAN UYUŞTURUCU İTHAL ETTİ

Aynı gazete 36 yaşındaki Rum posta görevlisinin, posta yoluyla Kanada’dan yarım kilo hintkeneviri ithal ettiği gerekçesiyle tutuklandığını yazdı.

Habere göre Limasol Gümrüğü’ne giden ancak alıcısı ortaya çıkmaması üzerine polis eşliğinde gümrük memurlarınca açılan şüpheli paketten yarım kilo uyuşturucu çıktı. Olayla ilgili yakalanan 36 yaşındaki postacı hakkında mahkemeden 8 gün tutukluluk emri alındı, olayla ilgili olarak 35 yaşındaki bir kişi daha aranıyor.

TARLADA BULDUĞU TABANCAYI EVİNDE SAKLADI

Fileleftheros’a göre uyuşturucu ihbarı üzerine 53 yaşındaki Rum’un evini arayan polis, bir tabanca ve 11 canlı mermi buldu. Söz konusu Rum sorgusu sırasında, tabanca ve mermileri birkaç yıl önce açık bir alanda bulup aldığını söyledi.

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