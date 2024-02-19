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Polis Operasyonunda Kanunsuz Silahlar ve Mermiler Ele Geçirildi

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Haspolat Operasyonunda Kanunsuz Silah ve Mermi Bulundu: Bir Kişi Tutuklandı
Polis Operasyonunda Kanunsuz Silahlar ve Mermiler Ele Geçirildi

KANUNSUZ ATEŞLİ SİLAH VE PATLAYICI MADDE TASARRUFU OPERASYONU

18 Şubat 2024 tarihinde, akşam saatlerinde Haspolat bölgesinde Lefkoşa Polis Müdürlüğü Cürümleri Önleme Şube Amirliği tarafından gerçekleştirilen kapsamlı bir operasyon sonuç verdi. Operasyon kapsamında, E.A. (E-37) adlı bir şahsın kullanımında bulunan araç detaylı bir aramaya tabi tutuldu.

Yapılan arama neticesinde, araç içerisinde iki adet tabanca ve toplamda 53 adet canlı mermi bulunarak emare olarak alındı. Polis ekipleri, bu bulgularla ilgili olarak derhal harekete geçerek E.A.'yı tutukladı. Soruşturma süreci titizlikle devam etmektedir.

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