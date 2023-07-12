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Polis örgütüne 148 taze kan...

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63. Dönem Polis ve 16. Dönem İtfaiye Temel Eğitim Kurslarının yemin ve mezuniyet töreni yapıldı. Lefkoşa Atatürk Spor Salonunda bugün düzenlenen törenle mezun olan 111 polis memuru ve 37 itfaiye memuru yemin ederek Polis Örgütü kadrosuna dâhil oldular.
Polis örgütüne 148 taze kan...

63. Dönem Polis Temel Eğitimi Kursunu birincilik ile tamamlayan Polis Memuru Ahmet Veli Elagöz dönem mezunları adına konuşma yaptıktan sonra yaş kütüğüne plaket çaktı.

Polis Temel Eğitimi Kurs ikincisi Polis Memuru Hatice Köseoğlu olurken, kurs üçüncüsü ise Polis Memuru Büşra Bertiz oldu. 16. Dönem İtfaiye Temel Eğitimi Kursunu ise birincilik ile tamamlayan İtfaiye Memuru Ayşe Demirkent dönem mezunları adına yaş kütüğüne plaket çaktı.

İtfaiye Temel Eğitimi Kurs ikincisi İtfaiye Memuru Kıvılcım Kırıkkaleli olurken, kurs üçüncüsü ise İtfaiye Memuru Osman Galal oldu.  Törene Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümg. Zorlu Topaloğlu, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, Polis Genel Müdürü Kasım KUNİ, PGM I. Yardımcısı Ahmet Beşerler ile diğer polis yetkililerinin yanı sıra mezun olan polis mensuplarının aileleri katıldı.

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