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Polis uyardı! Pazar Günü İskele’de, Long Beach Run Yol Koşusu Gerçekleştiriliyor…

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Pazar Günü İskele’de, Long Beach Run Yol Koşusu Gerçekleştiriliyor…
Polis uyardı! Pazar Günü İskele’de, Long Beach Run Yol Koşusu Gerçekleştiriliyor…

 

16 Nisan 2023 Pazar günü, 07:30-12:00 saatleri arasında, İskele Long Beach’te, KKTC Atletizm Federasyonu tarafından bir yol koşusu (Long Beach Run) gerçekleştirilecektir.           

Yol koşusu kapsamında belirtilen tarih ve saatler arasında, Gazimağusa-Karpaz Anayolu üzerinde bulunan Cyprus Garden Çemberi (Lokum Çemberi) ile Ötüken Çemberi arasındaki yol güzergahının, Gazimağusa istikameti polis tarafından araç trafiğine kapatılacaktır. Karpaz istikameti ise araç trafiğine açık olacaktır.           

Karpaz istikametinden gelip Gazimağusa istikametine gidecek olan araç sürücüleri için ulaşım; Cyprus Garden Çemberi’nden (Lokum Çemberi) sağa dönülerek İskele Ercan Anayolu- Ünimar Çemberi-Sınırüstü-Aygün ve Ötüken yol güzergahı üzerinden sağlanacaktır.

Yol koşusunun devam ettiği sürece bahse konu yol güzergahını kullanacak olan sürücülerin, kendileri ile sporcuların can ve mal güvenlikleri açısından yavaş ve dikkatli seyretmeleri ayrıca, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları önemle rica olunur.

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