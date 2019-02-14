Polisi yumuruklarıyla bezdiren Sarı Yelekli boksöre hapis cezası verildi

Sarı Yelekliler gösterileri sırasında polise yumruk atan ve videosu sosyal medyada viral olan Fransız boksöre bir yıl hapis cezası verildi.

37 yaşındaki Christophe Dettinger, gösteriler sırasında Seine nehri üzerindeki bir köprüde polislere yumruk atarak güvenlik görevlilerini geri çekilmeye zorlamıştı. Fransız mahkemeleri göstericiyi bir yılı hemen uygulanmak üzere, bir buçuk yılı ise ertelenmiş toplam iki buçuk yıl hapis cezasına çarptı.

Bazı protestocular tarafından kahraman ilan edilen Dettinger için başlatılan yardım kampanyasında 114 bin euro para toplanmış, ancak boksörün tutuklanmasının ardından yardım sayfası kapatılmıştı.

Sarı yelekli şampiyon boksör Fransız polisini yumrukla dağıttı



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Dettinger ise yargılama sırasından yaptığından pişman olduğunu belirterek, polisin göstericilere şiddet uygulamasının ardından sinirlenerek hata yaptığını söylemişti.

Daha önce iki kere milli şampiyon olan Dettinger, Sarı Yelekliler karşıtları için de hareketin şiddet içerikli olduğunu kanıtlayan sembol haline gelmişti.