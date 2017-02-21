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Polisten müdahale geldi!

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Polisten müdahale geldi!
“Bu sefer de Cumhurbaşkanı’nın oğlunu döveriz” şeklinde yorumlar yapanlara polisten müdahale geldi, öte yandan 3 Kıbrıslı Türkü darp eden üç kişiye üçer gün daha tutukluluk emri verildi.

Detay Kıbrıs

Konuyla ilgili olarak gazetemiz Detay Kıbrıs’a güvenilir kaynaklardan ulaşan bilgilere göre, geçtiğimiz günlerde Lefkoşa’daki Arasta bölgesinde 3 Kıbrıslı Türk’e yapılan saldırıya ilişkin, saldırıyı gerçekleştiren üç kişiye üçer gün daha tutukluluk emri verildiği öğrenildi.

Öte yandan bugün üç zanlıdan biri olan Mehmet Alkış'ın sosyal medya hesabı üzerinden açık ve yazılı olarak “Bu sefer de Cumhurbaşkanı’nın oğlunu döveriz” şeklinde tehditler savuran kişilerle ilgili olarak polisin müdahalede bulunduğu, olayla ilgili yazılanların ise sosyal medyadan silindiği öğrenildi.

İlgili Haber: "Bu kez de Cumhurbaşkanı'nın oğlunu döveceğiz"

Yine gazetemize ulaşan bilgilere göre, Surlariçi bölgesinde polisin aktif olarak devriye yaptığı fakat yaşanan olaylar sonrasında, devriyelerin daha da sıklaşacağı kaydedildi. 

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