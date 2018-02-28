“Politis’in susturulması endişe verici”

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Basın Özgürlüğü Temsilcisi Harlem Desir, Politis ve Fileleftheros muhabirlerinin Rum Savcı Eleni Loizidu’nun elektronik posta yazışmalarının basına sızdırılması nedeniyle sorgulanmasından endişe duyduğunu ve mahkemenin Politis aleyhine verdiği ara emri kararına karşı olduğunu açıkladı.

Politis “Basının Susturulması Kurumları İfşa Ediyor” başlığıyla manşete çektiği haberinde, Rusya Başsavcılığı ile resmî yazışmalarını kişisel elektronik posta hesabı üzerinden gerçekleştiren ve yazışmalarının basına sızması üzerine açığa alınarak hakkında soruşturma başlatılan Rum Savcı Loizidu ile ilgili meselenin Rum devlet kurumlarını ifşa ettiğine vurgu yaptı.

Gazeteye göre, Rum tarafındaki basın özgürlüğünden endişe duyduğunu alenen açıklayan AGİT Basın Özgürlüğü Temsilcisi Desir, Rum Dışişleri Bakanlığı’na da mektup göndererek “gazetecilerin, kamu açısından önemli konuları takip ederken özgür olmaları hayati önem taşıdığına” dikkat çekti.

Desir, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in “gazeteciliğin korunmasının önemine” dikkat çekmesinden de memnuniyet belirtti.

Gazete, Rum Gazeteciler Birliği’nin, “Loizidu’nun Rus medyasına sızan elektronik yazışmalarını yayınlayan Fileleftheros ve Politis muhabirlerinin sorgulanması” ve “Politis gazetesinin elektronik yazışmaları yayınlamasını yasaklayan ara emri kararı verilmesi” nedeniyle AGİT’in ilgili birimine girişimde bulunduğunu hatırlattı.