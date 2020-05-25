Polonya Futbol Federasyonu her maçı 999 seyirciyle oynamayı önerdi

Polonya Futbol Federasyonu Başkanı Zbigniew Boniek, futbol maçlarına seyircilerin alınmasını önerdi.

Anadolu Ajansı'nın aktardığı habere göre "Alışveriş merkezlerini, berberleri, restoranları, park ve bahçeleri açtığımızdan beri statları da açabileceğimiz fikri geliyor aklıma" diyen Boniek, her maça 999 seyircinin alınabileceğini, bunun sponsorları da tekrar stadlara çekebileceğini söyledi.

Boniek önerlerinde maça gelen her taraftarın ateşinin ölçülmesi, maske zorunluluğu ve sosyal mesafe de olduğunu belirtti.