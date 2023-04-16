Polonya ve Macaristan’dan Ukrayna kararı

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş devam ederken Macaristan ve Polonya’dan arka arkaya dikkat çekici açıklamalar geldi.

Macaristan Tarım Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Macaristan, Ukrayna menşeli veya Ukrayna’dan gelen tahıl ve yağlı tohumların yanı sıra diğer bazı tarım ürünlerinin ithalatını geçici olarak yasaklayacaktır. Mevcut piyasa süreçlerinin devam etmesi Macar tarımına o kadar ciddi zarar verecektir ki bunları durdurmak için olağanüstü tedbirler alınmalıdır” denildi.

Polonya Tarım Bakanlığı da Ukrayna’dan tahıl ithalatını durdurma kararı aldıklarını duyurdu.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, kararın Polonyalı çiftçileri koruma amaçlı olduğunu vurgulayarak Ukrayna’yı desteklemeye devam edecekleri de ifade edildi.

Açıklamada, “Ukrayna’yı destekliyoruz, desteklemeye de devam edeceğiz. Fakat devletin görevi, vatandaşlarının menfaatini korumaktır” denildi.