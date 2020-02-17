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Polonya’da ‘kanal’ protestosu: Make Love Not Canal

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Aktivist çift, 14 Şubat ‘Sevgililer Günü’nde Polonya’da inşa edilmek istenen kanala karşı ilginç bir protesto gösterisi gerçekleştirdi.
Polonya’da ‘kanal’ protestosu: Make Love Not Canal

Aktivist çift, 14 Şubat ‘Sevgililer Günü’nde Polonya’da inşa edilmek istenen kanala karşı ilginç bir protesto gösterisi gerçekleştirdi. Yatakta uzanan aktivistler bu eylemi kanalın çevreye vereceği zararlar hakkında farkındalık yaratmak için yaptıklarını söyledi.

 

İklim aktivisti Mayra Wojciechowicz ‘sevgililer günü’nü geçirmek için yatağa girip doğayı korumaktan daha güzel bir aktivite olamayacağını düşündü. Ancak yatak bu sefer bir odada değil, kanal yapımının planlanan başlangıç noktasının tam ortasındaydı.

Avrupa Birliği’nin “çevreye zarar verebilir” değerlendirmesine rağmen,  Polonya ülkenin kuzeyine bir su kanalı kazmayı planlıyor.

Gösterici arkadaşı Rudolf Robak’ın yanında uzanan Mayra Wojciechowicz, “bu narin eylem, bizim yasadışı kanal inşaatına vermek istediğimiz bir tepki” dedi. Polonyalı Nobel Edebiyat Ödüllü yazar Olga Tokarczhuk’tan alıntı yapan aktivist, “Açgözlülük, doğaya saygı duymama, bencillik, hayal gücü yoksunluğu, bitmeyen düşmanlıklar ve sorumsuz tutumlar Dünya’mızı kolayca kullanılıp, parça pinçik edilip yok edilebilecek bir objeye dönüştürdü” dedi.

Protestonun organizasyonunu gerçekleştiren Vistula Kampı, eylemi gerçekleştirirken Tokarczuk’un “narin anlatıcı” tanımından ilham aldıklarını belirtti. Hukuk ve Adalet Partisi (HAP), Vistula kıyısını ortadan ikiye ayırarak ülkenin doğu kıyısını ve Vistula Lagün’lerini, Gdansk kıyısı ve Baltık Denizi’nden ayırmayı planlıyor.

55 kilometre uzunluğunda ve 2 kilometre genişliğinde olan bölge, içinde çok sık ormanlar barındırıyor ve hali hazırda turistik mekanlara da ev sahipliği yapıyor.  Bölgenin doğusu ise Rusya Kaliningrad Özerk bölgesine ait.

Rusya’ya karşı ihtiyatlı bir tutum takınan HAP, kanalın ekonomi ve güvenlik meseleleri bakımından önemli olduğunu çünkü şu an Baltık Denizi’nden Lagün’e tek erişimin Rusya tarafında bulunmakta olan kanal aracılığıyla yapılabildiğini belirtiyor.

Farkındalığı yükseltmek

Cuma günü göstericiler yatakta çıplak bir şekilde yatmakta olan aktivistlerin yanına “Kanal değil, sevgi inşaa et” dövizleriyle geldiler. Bütün gün süren gösterinin yorgunluğuna değinen Wojciechowicz, DW’ye yaptığı açıklamada sadece üç saat uykuyla durduğunu, gece yarısından sadece 1 saat önce eve dönebildiğini söyledi.

Wojciechowicz, yatağın içinden yapılan eylemin gerçekten bir fark yaratıp yaratmadığı sorusuna ise “gösterinin neredeyse bütün Polonya medyasında yer bulmasından sonra eminim ki şu an çok daha fazla insan kanalla ilgili bir görüşe sahip oldu” cevabını verdi.

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