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Polonyalılardan yargı reformuna şarkılı protesto

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Polonyalılardan yargı reformuna şarkılı protesto
Polonya'da iktidar partisinin yargı reformu, binlerce kişinin şarkı söylediği bir eylemle protesto edildi. AB Komisyonu'nun önümüzdeki hafta Polonya hakkında hukuki işlem başlatması bekleniyor.

Polonya'nın başkenti Varşova'da milliyetçi muhafazakâr iktidar partisinin yargı reformuna karşı düzenlenen şarkılı protesto gösterisine binlerce kişi katıldı. Başkanlık sarayı önünde toplanan göstericiler Noel müziğinden aranje edilen şarkıyla yargı bağımsızlığının kısıtlanmasını protesto etti.

Göstericiler Polonya Devlet Başkanı Andrzej Duda'dan parlamentoda kabul edilen yeni yargı yasasını imzalamayıp yürürlüğe girmesini önlemesini istediler. Protestocuların sözcüsü "devlet başkanından anayasayı ihlal eden yasayı önlemesini beklediklerini" söyledi. Polonya'nın diğer şehirlerinde de muhafazakâr hükümeti protesto gösterileri düzenlendi.

Hak ve Adalet Partisi (PİS) 2015 yılında iktidara gelmesinin hemen ardından yargı düzenlemesine el atmıştı. Partinin adalet anlayışını hukuk devleti ve kuvvetler ayrılığı ilkelerine aykırı bulan Avrupa Birliği (AB) ise Polonya'ya yaptırım uygulamak üzere harekete geçmişti.

AB tarihinde bir ilk

Polonya'nın yeni Başbakanı Mateusz Morawiecki, Brüksel'deki AB zirvesi sırasında yaptığı açıklamada AB Komisyonu'nun birlik antlaşmasının yedinci maddesine dayanan prosedürü önümüzde hafta başlatmasını beklediklerini söyledi. Bu durumda Polonya, AB Komisyonu'nun hakkında cezai işlem başlattığı ilk AB üyesi ülke olacak. Birlik antlaşmasını ihlal ettiği sonucuna varıldığı takdirde teorik olarak Polonya'nın AB oylamalarına katılma hakkını kaybetmesi mümkün. Ancak anlaşmaların ihlal edildiğine oy birliğiyle karar verilebiliyor. Macaristan şimdiden kararı veto edeceğini duyurduğu için Polonya'nın oylamalara katılma hakkının elinden alınabileceğine ihtimal verilmiyor.

AB Komisyonu ile Varşova yönetimi arasındaki anlaşmazlık yaklaşık iki yıl önce patlak vermiş ve PİS hükümetinin Anayasa Mahkemesi'nin yetkilerini kısıtlaması üzerine Brüksel birlik tarihinde ilk kez olmak üzere Polonya hakkında hukuk devleti ilkeleriyle ilgili prosedür başlatmıştı. Yargıdaki tayinlerde adalet bakanının yetkilerini arttıran yasanın yürürlüğe girmesine AB Komisyonu, Polonya'nın anlaşmaları ihlal ettiği gerekçesiyle Varşova yönetimi hakkında hukuki işlem başlatarak tepki göstermişti.

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