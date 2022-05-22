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Prens Charles ve eşi Camilla dizi oyuncusu oldu

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İngiliz tahtının varisi Prens Charles (73) ve eşi Cornwall Düşesi (74), sevilen dizi ‘EastEnders’ta rol aldı.
Prens Charles ve eşi Camilla dizi oyuncusu oldu
Fotoğraf: BBC

Kraliçe 2’nci Elizabeth’in tahttaki 70’inci yılının kutlamaları çerçevesinde özel bölüm çekildi. Prens ve eşi, kutlamaların yapılacağı 2 Haziran’da yayınlanacak bölümün konuk oyuncuları oldu.

Çiftin rol aldığı sahneler mart ayında çekildi. Kraliçe onuruna verilen sokak partisinin konu edildiği bölümde davetliler arasında Kraliçe 2’nci Elizabeth’in büyük oğlu olan Prens Charles ve eşi de yer aldı.

Dizinin oyuncuları prens ve düşesle bir arada olmaktan büyük gurur duyduklarını, çok güzel vakit geçirdiklerini söylerken yapımcı Chris Clenshaw, “En özel bölümlerimizden biri bu” dedi.1985 yılından beri yayınlanan dizinin setini kraliçe 2001 yılında ziyaret etmişti.

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