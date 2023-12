Prens Harry, İngiliz medyasına karşı açtığı 'telefon dinleme' davasını kazandı

Yüksek Mahkeme'de bugün görülen davada, Prens Harry'nin, bir medya grubu için çalışan muhabirlerin, editörlerinin bilgisi dahilinde gerçekleştirdikleri telefon hackleme ve diğer yasa dışı eylemlerin kurbanı olduğuna hükmedildi.

Prens Harry, 4 Ekim 2019'da da telefon mesajlarını "hackledikleri" gerekçesiyle The Sun, Daily Mirror ve News of the World'ü dava etmişti.

Prens, 15 yıl boyunca kendisini hedef aldıklarını iddia ettiği Daily Mirror, Sunday Mirror ve Sunday People gazetelerinin çatı kuruluşu olan Mirror Group Newspapers'a (MGN) karşı haziran ayında baş tanık olarak mahkemede ifade vermişti.

Böylece Prens Harry, 130 yıl aradan sonra İngiliz Kraliyet ailesinin mahkede ifade veren ilk üst düzey üyesi olmuştu.

Yargıç Timothy Fancourt, karar duruşmasında Prens Harry'ye 180 bin dolar tazminat ödenmesine hümetti.

Londra'daki mahkemenin, gazetelerin editörlerinin ve yöneticilerinin yapılan yanlışlardan haberdar oldukları sonucuna varması Prens için büyük bir 'hukuk zaferi' olarak görüldü.

Zira gerek Kraliyet ailesi içerisinde gerek ana akım medyada zaman zaman 'paranoya' olduğu yönünde haberler yer almıştı.

Yargıç Fancourt, emsal olması açısından Prens Harry tarafından dava edilen toplam 140 makaleden 33'ünü ele aldıklarını belirterek, "İncelenen 33 makaleden 15'inin (Prens'in) cep telefonunun ya da yakınlarının cep telefonlarının hacklenmesi veya diğer yasa dışı bilgi toplamanın ürünü olduğunu tespit ettik." ifadelerini kullandı.

Kararın ardından Prens Harry, yetkilileri ve polisi yasaları çiğnediği tespit edilenlere karşı harekete geçmeye çağırdı.

Sussex Dükü, aralarında aktörler, spor yıldızları, ünlüler ve yüksek profilli kişilerle bağlantısı olan kişilerin de bulunduğu, (1991-2011) telefon dinleme ve yasa dışı bilgi toplama iddiaları üzerine mahkemeye başvuran 100 davacıdan biriydi.

Dava kapsamında özel dedektiflerin, arabalara ve evlere gizlice dinleme cihazları yerleştirmesi, özel telefon konuşmalarının kaydedilmesi, yasa dışı yollarla banka hesaplarına erişilmesi, özel mülke izinsiz girilmesi ve içeriden bilgi almak için polise para ödenmesi gibi şikayetler ele alınmıştı.

Karar sonrası 'kayıtsız şartsız özür' mesajı yayınlayan MGN, "Tarihsel yanlışların meydana geldiği durumlardan ötürü içtenlikle özür diliyor, tüm sorumluluğu üstleniyor, uygun tazminatı ödeyeceğimizi beyan ediyor ve bugünkü kararı memnuniyetle karşılıyoruz" ifadelerine yer verdi.