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Prens Harry ve Meghan Markle’ın Spotify ile milyon dolarlık anlaşması sona erdi

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Prens Harry ve Meghan Markle, 20 milyon dolarlık bir anlaşma yaptıktan üç yıl sonra Spotify ile yollarını ayırdı.
Prens Harry ve Meghan Markle’ın Spotify ile milyon dolarlık anlaşması sona erdi

Kraliyet Ailesi’nin sansasyonel çifti Prens Harry ve Meghan Markle, aileden ayrıldıktan sonra Netflix ve Spotify gibi son derece popüler içerik yayıncılarıyla milyon dolarlık anlaşmalara imza atmıştı.

Ancak çiftin anlaşmalarından bazıları iptal ediliyor. İkilinin, Spotify’daki “Archetips” isimli podcast’i geçen yıl listelerin zirvesinde yer almasına rağmen ikinci sezonunun olmayacağı doğrulandı.

Spotify ve Archewell Audio yaptıkları ortak açıklamada, yolları ayırma konusunda karşılıklı olarak anlaştıklarını ve birlikte yaptıkları seriden gurur duyduklarını söyledi.

Ancak içeriden bir kaynağın anlattıklarına göre Markle ve Harry, milyon dolarlık ödemelerini almaya yetecek kadar içerik üretmedi.

Bir Archewell Productions sözcüsü, The Wall Street Journal’a “Meghan, Archetypes izleyicileri için başka bir platformda daha fazla içerik geliştirmeye devam ediyor” dedi.

Sunuculuğunu Markle’ın üstlendiği “Archetypes”, “kadınları odağına alıyor. Kasım 2022’den bu yana yeni bir bölüm olmasa da aralarında Mariah Carey, Paris Hilton ve Mindy Kaling’in de bulunduğu gösteri dünyasının en ünlü yıldızları Markle ile bir araya gelmişti.Dük ve Düşes’in neden Spotify anlaşmalarını iptal etmeye karar verdikleri tam olarak belli olmasa da yine Spotify ile anlaşması olan Joe Rogan’ın COVID-19 aşısı hakkındaki tartışmalı yorumları ikiliyi rahatsız etmiş ve hatta Rogan ile aynı platformda olmak istemediklerini konuştuklarına dair söylentiler de çıkmıştı.

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