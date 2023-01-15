Prens Harry ve Prens William’ın barışmak için bir araya gelecekleri iddiası

İngiltere Kralı III. Charles'ın mayıs ayında gerçekleşmesi beklenen taç giyme töreninden önce, oğulları Prens William ve sansasyonel bir şekilde saraydan ayrılan Prens Harry'nin barışması için bir araya getirilmesi gündemde...

2020 yılında İngiliz Kraliyet Ailesi’ndeki resmi görevlerinden ayrılan ve İngiltere’ye yerleşen Prens Harry ve eşi Meghan Markle, çeşitli açıklamalarıyla gündemdeki yerlerini korumaya devam ediyor.

Çeşitli röportajlarla ve Prens Harry’nin yakın zamanda çıkardığı “Spare” kitabıyla, Kraliyet Ailesi’nde manevi işkence gördüklerini, Markle’ın çeşitli aşağılamalara maruz kaldığını, Prens William’ın Prens Harry’ye fiziksel şiddet uyguladığını söyleyen çift, kamuoyunun ve ailenin tepkisini çekti.

Şimdi saraya yakın kaynaklar, Kral III. Charles’ın, 6 Mayıs 2023’te gerçekleşmesi planlanan taç giyme töreninden önce, Harry ve Meghan’ın daha fazla sansasyonel açıklama yapmadan tarafların uzlaşması gerektiğini vurguluyor.

Prens Harry’nin ailesiyle yeniden bağlantı kurmaya istekli olduğunu söyleyen kaynaklar, gerilimin yumuşaması için her iki tarafın da “hatalarını” kabul etmesi gerektiğini söylüyor. Genç prensin “özür” beklediğini de belirten kimi kaynaklar, bu yakınlaşma yaşanmazsa ortalığın “bir sirk yerine dönüşeceğini” vurguladılar.