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Prens Harry’ye tepkiler büyüyor: ‘Çeneni kapatmalısın’

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Prens Harry'nin kitabında "Afganistan'da 25 kişiyi öldürdüğü" itirafı İngiltere'de sert tepkilere neden oldu.
Prens Harry’ye tepkiler büyüyor: ‘Çeneni kapatmalısın’

İngiliz Kraliyet ailesinden ayrılarak ABD’ye yerleşen Sussex Dükü Prens Harry’nin 10 Ocak’ta yayımlanacak “Spare” adlı kitabında, “Afganistan’daki görevi sırasında 25 kişiyi öldürdüğü ve bundan utanç duymadığı” ifadeleri, ülkede birçok kesim tarafından tepkiyle karşılandı.

Prens Harry’nin merakla beklenen anı kitabının, 10 Ocak’taki yayın tarihinden önce İspanya’da yanlışlıkla satışa sunulmasının ardından kitaptan bazı bölümler art arda basına sızdı. Kitapta Harry’nin “Afganistan’daki görevi sırasında 25 kişiyi öldürdüğünü ve bundan utanç duymadığını” dile getirdiği aktarıldı.

Prens Harry’nin bu itirafı, ülkede birçok kesimde öfkeye neden oldu. Afganistan’daki savaşta bomba patlaması sonucu bir kolunu ve bacağını kaybeden ve Prens Harry’nin kahraman olarak nitelediği eski Kraliyet denizcisi Ben McBean, Twitter’dan yaptığı paylaşımda, “Seni seviyorum Prens Harry ama çeneni kapatmalısın! Beraber takıldığı insanları merak ediyorum. İyi insanlar olsalardı, şimdiye kadar biri ona durmasını söylerdi” ifadelerini kullandı.

Afganistan’daki İngiliz kuvvetlerini komuta etmek için 2003'te başkent Kabil’e gönderilen eski Albay Richard Kemp de BBC’ye yaptığı değerlendirmede, Prens Harry’nin çıkışını “düşüncesizce” bulduğunu belirtti.

Eski bir albay olan Muhafazakar Parti milletvekili Bob Stewart da “Böyle şeyleri neden yaptığını merak ediyorum. Gerçek askerler çekinir. Tanıdığım insanlar böyle şeylerle övünmezler. Daha çok bunu yapmak zorunda olduklarına pişman olurlar” değerlendirmesinde bulundu.

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