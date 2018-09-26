Prensesi böyle karşıladılar

Markle’ın etkinlik için tercih ettiği stilinin de Kate Middleton’ın ilk etkinliğindeki stiline taban tabana zıt olması dikkat çekti.

Markle’ın etkinlik için tercih ettiği stilinin de Kate Middleton’ın ilk etkinliğindeki stiline taban tabana zıt olması dikkat çekti.

Prens Harry ile evlendikten sonra Sussex Düşesi unvanını alan Meghan Markle, ilk kez tek başına kraliyet adına resmi etkinliğe katıldı.

Kraliyet Sanat Akademisi’ndeki ‘Okyanusya’ adlı serginin açılışına katılan 37 yaşındaki Markle, Yeni Zelanda yerlileri Maorilere özgü geleneksel selamlamayla karşılandı.

‘Hongi’ denilen selamlaşmada, burunlar birbirine değdiriliyor.

Markle’ın sergiye ev sahipliği yapan pek çok kişiyle ‘hongi’ selamı yapması İngiliz basını tarafından ‘sempatik’ bulundu.

Düşes, sergi açılışından ayrılırken de yine aynı geleneksel selamlama biçimiyle veda etti.

Markle, geçtiğimiz nisan ayında eşi Prens Harry ile katıldığı Anzak Günü etkinliğinde ilk kez bu selamlamayı uygulamıştı.

Markle, Kraliyet Sanat Akademisi’ndeki etkinlikte giydiği Givenchy tasarımı elbisesiyle de dikkat çekti.

Prensesin siyah elbisesinin değeri 2500 sterlinken, yine Givenchy imzalı olan çantası 1390 sterlin, Aquazzura marka ayakkabıları da 490 sterlin değerinde. Markle’ın stilinin toplam karşılığı 36 bin 350 TL.

Markle da, kıyafet ve aksesuarlarını farklı etkinliklerde defalarca kullanan Kate Middleton’ın izinden gitti ve daha önce bir başka etkinlikte giydiği ayakkabıları giydi.

Öte yandan İngiliz basını, Meghan Markle’ın ilk solo etkinlik deneyiminde giydiği kıyafeti Kate Middleton’ın ilk solo etkinliğindeki kıyafetiyle kıyasladı.

Buna göre, genelde birbirlerine yakın tarzları olan prenseslerin ilk etkinliklerindeki kıyafet seçimleri oldukça farklı.

Ocak 2011’de tek başına sanat etkinliğine katılan Middleton, Amanda Wakeley tasarımı, dekolteli bir elbise giymişti.