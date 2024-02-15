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Putin: Biden'ı Trump'a tercih ederiz

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Joe Biden'ı, rakibi Donald Trump'a tercih ettiklerini söyledi.
Putin: Biden'ı Trump'a tercih ederiz

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Joe Biden'ı, rakibi Donald Trump'tan daha "deneyimli" ve "öngörülebilir" olarak tanımlayarak kasım ayındaki başkanlık seçimlerini kazanmasını tercih edeceğini söyledi.

Rus devlet televizyonuna konuşan Putin, "Seçilmiş her ABD Başkanı ile çalışmaya hazırız. Ancak Rusya açısından açık bir şekilde Biden'ın zaferini tercih ederim." açıklamasında bulundu.

Biden'ın, daha deneyimli, daha öngörülebilir bir politikacı olduğunu vurgulayan Rusya Devlet Başkanı, "Ancak Amerikan halkı hangi lidere güveniyorsa onunla çalışacağız." sözlerini kaydetti. 

Biden'ın sağlık sorunlarıyla ilgili spekülasyonlara da değinen Devlet Başkanı, "Ben doktor değilim ve bu konuda yorum yapmayı uygun bulmuyorum." yanıtını verdi.

Putin'in açıklamasına yanıt vermekte gecikmeyen Donald Trump ise "Putin benim hayranım değil' açıklamasında bulundu. 

Kasım ayındaki seçimlere aday olmasına kesin gözüyle bakılan Cumhuriyetçi aday adayı Donald Trump, birkaç gün önce yaptığı bir konuşmada NATO'ya zorunlu askeri ödemeleri yapmayan üye ülkeleri eleştirmiş ve Putin'e bu ülkelere saldırmasını teşvik edeceğini ifade etmişti. 

NATO'nun üye ülkeler için koyduğu yüzde 2 harcama seviyesi yükümlülüğünün yerine getirilmesi gerektiğini belirten Trump, ihtiyaç duyulması halinde ABD'nin bu ülkeleri desteklemeyeceğini de sözlerine eklemişti.

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