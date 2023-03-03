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Putin, Rusya Güvenlik Konseyi’ni topladı

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, kolluk kuvvetlerinin kontrolü altındaki yerlerin teröre karşı güvenliği konusunda Güvenlik Konseyi’ni topladı.
Putin, Rusya Güvenlik Konseyi’ni topladı

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, Rusya Güvenlik Konseyi, Putin başkanlığında toplandı.

Çevrim içi toplantının başında konuşan Putin, “Bugün kolluk kuvvetlerinin kontrolü altındaki yerlerin teröre karşı korunmasına yönelik tedbirler hakkında çok önemli konumuz var.” ifadesini kullandı.

 

Rusya’da Bryansk Bölgesi'nde dün Ukraynalı olduğu belirtilen “sabotaj gruplarının” Rusya-Ukrayna sınırında bulunan bölgedeki köye sızdığı ve silahlı saldırı düzenlediği bildirilmişti. Bölge yönetimi, saldırıda iki kişinin hayatını kaybettiğini, bir kişinin yaralandığını açıklamıştı.

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