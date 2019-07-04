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Putin, yanan Rus su altı aracının nükleer güçle çalıştığını açıkladı

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 3 gün önce çıkan yangında 14 kişinin öldüğü su altı aracının nükleer güçle çalıştığını açıkladı.
Putin, yanan Rus su altı aracının nükleer güçle çalıştığını açıkladı

Putin'in sorusu üzerine, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, araçtaki nükleer reaktörün kontol altına alındığını söyledi.

Kremlin'in yayımladığı görüşme zabıtlarına göre, Şoygu denizaltıdaki yangının yakıt hücresinde başlayıp, yayıldığını söyledi.

Putin de "Peki ya aracın nükleer reaktörüne ne oldu? Durumu ne?" diye sordu.

Şoygu bu soruya, "Araçtaki nükleer reaktör tamamen izole ve insansız haldeydi. Mürettebat reaktörü korumak için tüm önlemleri aldı ve tamamen çalışır durumda" yanıtını verdi.

Rus yetkililer, Savunma Bakanlığı'nın Kuzey Kutbu'nda deniz yatağında araştırma yaptığını söylediği su altı aracındaki kazaya ilişkin ayrıntıları örtbas etmeye çalışmakla suçlanıyordu.

Açıklama yangından bir gün sonra yapıldı

Yangın Pazartesi günü çıkmış ancak Rusya Savunma Bakanlığı kazayı kamuoyuna Salı günü açıklamıştı.

Norveç'in, su altı aracının nükleer reaktöre sahip olmadığı konusundaki yoğun araştırmalarına karşın, bu konudaki resmi açıklama da yeni yapıldı.

Rus yetkililer, su altı aracının adını ve tipini açıklamayı reddetti. Ancak, Rus medyasındaki haberler denizaltının AS-31 adlı çok gizli bir derin su altı aracı olduğunu söylüyor.

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