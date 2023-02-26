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Putin’den nükleer savaş sinyali

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Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş bir yılı aşkın bir süredir devam ederken Putin'den endişe yaratan bir açıklama geldi.
Putin’den nükleer savaş sinyali

Rusya ile Ukrayna arasında geçen yıl başlayan savaş devam ederken Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin açıklamalarda bulundu.

Rusya’nın resmi haber ajansı TASS’ın aktardığı açıklamalarda Putin, NATO ve Batı ülkeleri ile ilgili konuştu.

Putin, “Rusya’nın  ABD önderliğinde Rusya’yı  yenmeyi amaçlayan NATO’nun nükleer yeterliliğini hesaba katmaktan başka seçeneği yok” ifadesini kullandı.

Putin, Batı ülkelerinin Rusya’yı yok etmeyi amaçladığını söylerken, “Batı ülkeleri Ukrayna’da işlenen suçların dolaylı ortağıdır” dedi.

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