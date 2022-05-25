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Putin’den Ukraynalılara Rus vatandaşlığının önünü açan kararname

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna’nın 2 bölgesinde yaşayan kişilere Rus vatandaşlığı verilmesi için kararname imzaladı.
Putin’den Ukraynalılara Rus vatandaşlığının önünü açan kararname

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, orduya 24 Şubat'ta Ukrayna'da askeri operasyon düzenleme emrini vermesinin ardından önemli bir adım daha attı.

Ukrayna’dan ayrılarak tek taraflı bağımsızlığını ilan eden ve Rusya tarafından tanınan Donbass bölgesindeki sözde Donetsk ve Luhansk Halk Cumhuriyeti topraklarında yaşayanların Rus vatandaşlığına geçişiyle ilgili daha önce kararname imzalayan Putin, yeni imzaladığı kararname ile bu çerçeveyi genişletti.

BUGÜNDEN İTİBAREN YÜRÜRLÜKTE OLACAK

Kremlin Bilgi Servisi tarafından Putin’in imzasını taşıyan kararnameye göre, Ukrayna’nın Zaporijya ve Herson bölgeleri de ayrılıkçı Donetsk ve Luhansk topraklarında gösterilerek bu bölgelerde yaşayan halkın Rus vatandaşlığına kabulüne ilişkin talimat verildi.

Kararnamede Putin’in, 24 Nisan 2019 tarihli Rus vatandaşlığına geçiş prosedürlerinin hafifletilmesi kararına atıfta bulunularak, bu doğrultuda Ukrayna'nın belirli bölgelerinde yaşayanların Rus vatandaşlığına kabul edileceği aktarıldı. Kararname bugünden itibaren yürürlüğe girdi.

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