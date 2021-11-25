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Reşat Kansoy isyan etti! Bir kenti, köye çevirdiniz!

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Reşat Kansoy isyan etti! Bir kenti, köye çevirdiniz!
Reşat Kansoy isyan etti! Bir kenti, köye çevirdiniz!

İŞTE açıklama;

Bir kenti, köye çevirdiniz!

Kaldırım yapmayı, kafeterya temelini törenle atmayı... marifet saydınız, "başarı" hikayesi yazmış gibi göstermeye çalışıyorsunuz!

bir kentin, ve onun üzerinde yaşayan insanların geleceğini kör çar ettiniz!

Haykırdık,

Göç etmek istemiyoruz diye haykırdık! Kulak tıkadınız...

Çiçek ekerek, göçü önleyemezsiniz! Dedik...

"Ben bilirim, ben yaparım..." dediniz, sadece çiçek ektiniz...

Gençlere önem vermediniz, iş sahaları yaratmak için çalışmalar yapmadınız. Ortak nitelikli lokal sorunları hiçe saydınız...

Koltuk uğruna! Hiçe saydınız...

Güzelyurt'lunun siyasi temsiliyetini, KKTC meclisindeki varlığını eksilttiniz.

İnsanımızın geleceğini çaldınız.

1998 Yılında ilçe olan Güzelyurt'un Meclisteki temsili 7 Vekille başlamıştı, tam da sizin yerel yönetime başladığınız tarih!

Bu gün Güzelyurt'un Vekil sayısı 3! Sadece üç.

Yazık!

Eriyoruz, Güzelyurt halkı bir Millet Vekili temsiliyetini daha kaybetti.

Yerel Yönetime sesleniyorum:

Vizyonsuzluğunuz, plansızlığınız, iş bilmezliğiniz, vurdum duymazlığınız...

Koskoca bir kenti, köye çevirdi.

Olacak iş değil!

Güzelyurt'un yeni bir vizyona ihtiyacı var.

Ortak sorunlara, ortak akılla çözüm arayacağımız mücadele günleri bizi bekliyor.

Hazırız!

Saygılarımla,

Reşat Kansoy

25 Kasım' 21

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