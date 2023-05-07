Rivaldo: ‘Cristiano Ronaldo parayla kandırıldı’

Brezilya efsanesi Rivaldo, Cristiano Ronaldo’nun Al Nassr sözleşmesine ‘aldandığını’ ve Real Madrid’e dönmesi gerektiğini iddia etti.

Portekizli yıldız, Ocak ayında Suudi Arabistan Profesyonel Ligi takımlarından Al Nassr’a katılarak yıllık 173 milyon sterlin değerinde iki buçuk yıllık bir sözleşme imzaladı. Portekizli yıldız, Ocak ayında Suudi Arabistan Profesyonel Ligi takımlarından Al Nassr’a katılarak yıllık 173 milyon sterlin değerinde iki buçuk yıllık bir sözleşme imzaladı.

Eski Manchester United ve Real Madrid oyuncusu, farklı bir yaşam tarzına uyum sağlamak zorunda kaldı, ancak Brezilya efsanesi Ronaldo’nun Real Madrid’e geri dönmesini istiyor.

“Anlıyorum ki, bazen oyuncular Suudi Arabistan’da imzaladıkları büyük sözleşmelerle aldatılıyorlar ama oradaki yaşam daha kapalı ve futbol her zaman beklenildiği kadar kolay olmuyor.” diye açıklama yapan Rivaldo, Mundo Deportivo’ya konuştu.

Brezilya efsanesi Rivaldo.

“PEK DE MUTLU OLMAYAN BİR HAYAT”

“Yani, biraz hayal kırıklığı ve hatta derinlemesine düşünme aşamasından geçiyor olabilirsiniz. Aldığınız para, şu anda yaşadığınız pek de mutlu olmayan hayatı telafi ediyorsa. Futbol için Cristiano Ronaldo’nun kariyerini Real Madrid’de tamamlamasını görmek hem onun hem de futbol için iyi olurdu.”

“Tabii ki, taraftarlar ondan 25-26 yaşındayken bekleneni talep edemeyeceklerini anlamalılar, ancak hala kulübe daha fazla zaferde yardımcı olabilir.”

REAL MADRID’DEN RONALDO’YA ELÇİLİK TEKLİFİ

Geçtiğimiz hafta, Real Madrid’in Ronaldo’ya kulübe elçi olarak geri dönme teklifi hazırladığı bildirildi. Ronaldo’nun partneri Georgina Rodriguez’in Suudi Arabistan’da mutsuz olduğu ve İspanya’ya geri dönmek istediği iddia ediliyor.

Portekizli forvet ayrıca Suudi destekli Newcastle United ile de bağlantılıydı, ancak teknik direktör Eddie Howe hemen bir transfer söylentisini yalanladı.

Howe şöyle konuştu: “Çok sayıda isim doğru değil. Akıllıca oyuncular transfer etmeliyiz. Dünya sahnesinde patlamadan önce onları keşfetmek istiyoruz. Genç yaşta bulup geliştirmeliyiz. Yönümüzü biliyoruz.”