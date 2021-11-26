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RMMO ile İlgili Sayıştay Raporu!

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Rum Milli Muhafız Ordusu ve Savunma Bakanlığı ile ilgili hazırlanan Sayıştay raporunda, tasarrufunda uyuşturucu bulunduran bir subayın terfi ettirilmesinden 762 gün hasta izni kullanan bir kadın astsubay çavuşa kadar birçok usulsüzlük yer aldı.
RMMO ile İlgili Sayıştay Raporu!

Alithia’nın haberine göre, RMMO’ya istihdam edilen profesyonel askerlerin iş yerlerinden evlerine gidiş gelişleri için gerek askerî araçlarla gerek bedava ulaşım ve hatta özel taksi kullanıldığı saptaması yer aldı.

Yunanistan’daki subay okullarının tıp bölümünde eğitim gören bir kişiye verilmekte olan devlet bursunun hiçbir haklı gerekçe göstermemesine rağmen Savunma Bakanlığı tarafından defalarca uzatıldığı ve Rum yönetimine ödemesi gereken 56 bin 948 Euro’luk tazminatın alınmadığı saptamasına da yer verildi.

RMMO’ya telekomünikasyon hizmeti için yapılan harcamanın 2019’da 3 milyon 259 bin 930 Euro’ya yükselmesine rağmen servis sağlayıcılarla müzakere edilmeyip bu hizmetler-altyapılar için orantısız bedel ödenmeye devam edildiği,  askeri birliklerde enerji tasarrufuna gidilmediği gibi AB’nin ve Rum Bakanlar Kurulu’nun talimatına rağmen yenilenebilir enerjinin ileri götürülmediği belirlendi.

Sınavlarda başarı gösterememesine rağmen terfi ettirildiği, sonradan tasarrufunda uyuşturucu bulunduğu için tutuklandığı ve istifa ettiği ancak kendisine onursal derece verildiği de yer alan raporda gönüllü bir kadın astsubayın çavuş rütbesinde daimi astsubay olarak istihdam edildiği ve üç yıl içerisinde toplam 762 gün hasta raporu aldığı da belirtildi.

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