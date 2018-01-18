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Romanya’ya ilk kadın başbakan

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Romanya’ya ilk kadın başbakan
Romanya’nın tarihinde ilk kez bir kadın politikacı başbakanlık görevine geliyor. Ancak Sosyal Demokrat Viorica Dancila’nın sabıkalı parti liderine yakınlığı tartışma yaratıyor

Romanya'da Sosyal Demokrat Partili (PSD) Avrupa Parlamentosu milletvekili Viorica Dancila başbakanlığa aday gösterildi. Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis, Pazartesi günü başbakanlık görevinden istifa eden Mihai Tudose'nin halefi olarak 54 yaşındaki Viorica Dancila'yı parlamentoya tavsiye etti.

Viorica Dancila, sabıkalı olduğu için hükümette herhangi bir görev üstlenemeyen PSD lideri Liviu Dragnea'nın yakın çevresinden bir isim olarak biliniyor. Muhalefet, Dancila'nın Dragnea'nın tüm beklentilerini eksiksiz yerine getireceği endişesini dile getiriyor.

Dancila‘nın başbakanlığı parlamentoda 29 Ocak'ta oylanacak. Parlamentoda çoğunluğu PSD ile onun koalisyon hükümetindeki küçük ortağı Romanya Liberal ve Demokratlar İttifakı (ALDE) oluşturduğu için Dancila'nın başbakanlığa seçilmesine kesin gözüyle bakılıyor.   

Cumhurbaşkanı Iohannis, Dancila‘yı aday göstermesini "parlamento aritmetiği" ile gerekçelendirmiş, bu adaylığa ALDE ittifakı da yeşil ışık yakmıştı.

"Ceza hukuku yumuşatılsın" talebi

Böylece Romanya bir yıl içinde üçüncü hükümetine kavuşmuş olacak. İktidardaki PSD'nin lideri Dragnea hakkında iki ayrı yolsuzluk davası yürüyor. Dragnea bu nedenle ülkenin ceza hukukunun yumuşatılmasını istiyor.

Romanya Başbakanı Mihai Tudose, parti lideri Dragnea ile haftalarca süren tartışmaların ardından görevinden istifa etmişti. Tartışma, Tudose'nin haklarında yolsuzluk suçlamaları nedeniyle soruşturma yürütülen Dragnea'ya yakın iki kadın bakanı görevden alması üzerine patlak vermişti. Tudose'nin selefi Sorin Grindeanu da, Dragnea'nın ceza haukukunda değişiklik yapılması yönündeki taleplerini yerine getirmediği için geçen Haziran ayında parlamentoda kendi partisi tarafından devrilmişti. 

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