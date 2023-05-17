Rum basını: Colin Stewart, seçimlerin hemen ardından Kıbrıs sorununda hareketlilik öngörüyor

Rum basını, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Colin Stewart’ın, Slovakya Büyükelçiliği’nin düzenlediği resepsiyonda yaptığı konuşmasında, Stewart’ın Yunanistan ve Türkiye’deki seçimlerin hemen ardından Kıbrıs sorununda hareketlilik öngördüğünü

Slovakya Büyükelçiliği tarafından, iki toplumlu siyasi parti toplantılarının başlamasının 34’üncü yıl dönümü sebebiyle Ledra Palace Otel’de düzenlediği resepsiyon ve Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Colin Stewart’ın burada yaptığı açıklama Rum basınında geniş yer buldu.

Fileleftheros gazetesi: “Son Fırsattan Bahsetti – Colin Stewart Yunanistan ve Türkiye’deki Seçimlerin Hemen Ardından Kıbrıs Sorununda Hareketlilik Öngörüyor” başlıkları altında verdiği haberinde, BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Temsilcisi Colin Stewart’ın dün Slovakya Büyükelçiliği tarafından Ledra Palace Otel’de gerçekleştirilen resepsiyonda yaptığı açıklamaya yer verdi.

Gazete, Stewart’ın dünkü açıklamasında, Kıbrıs sorununun çözümü için başlatılacak yeni bir çabanın ne kadar kritik bir öneme sahip olduğuna dikkat çektiğini ve Yunanistan ile Türkiye’deki seçimlerin ardından yeni bir hareketlilik yaşanması beklentisini dile getirdiğini yazdı.

Stewart’ın sözlerini; “Bunun sadece önemli değil son fırsat da olabileceğini zannediyorum” şeklinde sürdürürken “Kıbrıs’taki gelişmelerin devam şekline baktığında çok da fazla fırsatın olmayacağından endişe ettiğini” vurguladı.

Adanın her iki tarafındaki insanların müzakere yoluyla bulunacak karşılıklı kabul edilebilir bir çözüm arzuladıklarına gösteren kamuoyu araştırmaları gerçekleştirdiklerini de ileri süren Stewart, Rum lider Nikos Hristodulidis ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’la gerçekleştirdiği görüşmelere ilişkin soruları da yanıtladı.

Stewart; “sürecin ilerleyebilmesi için ellerinden geleni yapmak istediklerini ancak gerçekte ise tarafların görüşlerinin birbirlerinden çok uzak olduğunu, bir fırsat yakalamanın çözüme ulaşıldığı anlamına gelmeyeceğini” de sözlerine ekledi.

Diğer gazeteler ise konuya ilişkin haberlerini şu başlıklarla yansıttılar:

Alithia: “Kıbrıs Sorununda İlerleme Sağlanması İçin Son Şans Olabilir”.

Haravgi: “Gelmekte Olan Fırsat Konusunda Stewart’ın Uyarıları”.

Politis: “Son Fırsattan Bahsetti”.