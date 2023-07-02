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Rum Gümrük Dairesi, KKTC’den akaryakıt teminine karşı kara kapılarındaki denetimi sıkılaştırıyor

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Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin akaryakıta litre başına 8 cent tüketim vergisi uygulayacağı kararı sonrasında, kara geçiş kapılarında ve istasyonlarda oluşan yoğunluklar nedeniyle Rum gümrüğü denetimleri sıklaştıracağı bildirildi.
Rum Gümrük Dairesi, KKTC’den akaryakıt teminine karşı kara kapılarındaki denetimi sıkılaştırıyor

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin akaryakıta ve elektriğe uyguladığı sübvansiyonu kaldıracağını ve akaryakıta litre başına 8 cent tüketim vergisi uygulayacağını açıklaması üzerine, dün Güney’deki akaryakıt istasyonlarında ve kara geçiş kapılarında uzun araç kuyrukları oluştu. Rum Gümrük Dairesi ise dün kara geçiş noktalarında denetimlerini sıkılaştıracağını açıkladı.

Haravgi’nin haberine göre hava sıcaklığının artması ve klimaların daha yaygın kullanılmaya başladığı bu dönemde sübvansiyonu kaldırma kararı dar gelirliler başta olmak üzere Rum toplumunun geniş kesimlerinde endişe ve tepkiye neden oldu. Zam yürürlüğe girmeden önce araçlarına akaryakıt almak isteyenler Rum tarafındaki akaryakıt istasyonlarına akın etti, KKTC’ye gelmeye çalışanlar geçiş noktalarında uzun kuyruklar oluşturdu.

Rum Enerji Bakanı Yorgos Papanastasiu gazetecilerin sorularına karşılık Rum Bakanlar Kurulu’nda alınan karardan dönülmeyeceğini vurguladı ve “petrol ürünlerinin fiyatının düşmesi sübvansiyonları devam ettirmeye bahane olmaz. Araçlarımızı bugün doldursak 8 cent bizi kurtarmayacak” ifadelerini kullandı. 

Rum Gümrük Dairesi dün, kara kapıları üzerinden KKTC’den Güney Kıbrıs’a ticari mal geçişlerindeki denetimlerin sıkılaştırılacağını açıkladı.

Yeşil Hat Tüzüğü’nün 6’ncı maddesi (866/2004) uyarınca yolcu beraberinde geçirilen, kişi başı 260 Euro’ya kadarki ürünlerin işlem vergisi ve tüketim vergisinden muaf tutulduğu ancak akaryakıtın buna dahil olmadığı belirtilen açıklamada kara kapılarındaki denetimlerin sıkılaştırılacağını ve ticari araçlar başta olmak üzere, KKTC’den Güney’e “yasadışı akaryakıt taşıyanların" ağır para cezasına çarptırılacağı kaydedildi. Açıklamada Rum halkına, özellikle de ticari araç sahiplerine KKTC’den Güney Kıbrıs’a “akaryakıt götürmekten kaçınma” çağrısı yapıldı.

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