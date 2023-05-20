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Rum Hükümet sözcüsü: Kıbrıs vatandaşlığına sahip bazı kişiler, İngiltere'nin yaptırım listesine alındı

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Rum Hükümet sözcüsü: Kıbrıs vatandaşlığına sahip bazı kişiler, İngiltere'nin yaptırım listesine alındı
Rum Hükümet sözcüsü: Kıbrıs vatandaşlığına sahip bazı kişiler, İngiltere'nin yaptırım listesine alındı

Hükümet sözcüsü Konstantinos Letimbiotis, Kıbrıs vatandaşlığına sahip bazı kişilerin İngiltere'nin yaptırım listesine alındığını söyledi.

Hükümet Sözcüsü, kurumumuza yaptığı açıklamada Kıbrıs merkezli üç tüzel kişinin de Amerika’nın yaptırım listesinde olduğunu ifade etti. Kıbrıs Cumhuriyeti'nin yalnızca Avrupa Birliği'nin yaptırımlarını uygulamaya kararlı olduğuna dikkat çekti, ancak Lefkoşa'nın her alanda gerekli tüm soruşturmaların eksiksiz bir şekilde yürütüleceği mesajını gönderdiğini belirtti.

Aynı zamanda, hükümetin ülkenin adını sonsuza kadar temize çıkarmaya kararlı olduğunu açıkladı. Letimbiotis, çoğunluğun yaptığı fedakarlıkların, ülkenin adını lekeleyen bir azınlığın ihlallerinden etkilenmemesi gerektiğini söyledi.

Ayrıca, son yıllarda Kıbrıs'ın Amerika Birleşik Devletleri ve Birleşik Krallık tarafından tanınan doğru adımlar attığını kaydetti.

Kurumumuz Londa muhabirinden alınan bilgilere göre, İngiltere’nin yaptırımlar listesinde, Kıbrıs'ta 6 yan kuruluşu bulunan nakliye şirketi Fesco ve Kıbrıs şirketler mukayyitliğine kayıtlı olan TCS grubunun bir yan kuruluşu olan Rus bankası Tinkov da yer alıyor.

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