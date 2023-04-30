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Rum yönetimi Türkiye’nin seçim sonrası gerilim planladığına inanıyor

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Rum yönetimi, Kıbrıs sorunuyla ilgili diyaloğa kendi şartlarıyla oturmak maksadıyla Türkiye'nin 14 Mayıs seçimlerinin hemen ardından gerilim planladığına inanıyor.
Rum yönetimi Türkiye’nin seçim sonrası gerilim planladığına inanıyor

Rum yönetimi, Kıbrıs sorunuyla ilgili diyaloğa kendi şartlarıyla oturmak maksadıyla Türkiye'nin 14 Mayıs seçimlerinin hemen ardından Doğu Akdeniz’de ve Kapalı Maraş’ta “gerilimi tırmandırmaya hazırlandığını” iddia ediyor.

Fileleftheros “Ankara Gerilim Planlıyor” başlığıyla manşete çektiği haberinde, Rum yönetiminin elinde, Türkiye’nin seçim sonrası tavrına dair “ciddi göstergeler bulunduğunu” savundu. Türkiye'nin, “yeni dönemin ilk işaretlerini vermek için önce Kıbrıs bölgesini seçeceği, ardından Ege’ye de yöneleceğini" yazan gazete, her iki bölgede de eşzamanlı hareket etme ihtimaline de işaret edildi.

Haberde, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu’nun, Amerikan şirketi Chevron’un 12’nci parseldeki “Afrodit” yatağında teyit sondajı yapacak olması vesilesiyle Rum yönetiminin tek yanlı faaliyetlerinde ısrar etmesini eleştirerek, gereken adımların Türkiye’yle birlikte atılacağı açıklaması ise “paralel sondajlar için bölgeye Türk gemileri gönderilecek" şeklinde değerlendirildi.

Türkiye’nin, Kıbrıs sorununda bir anlaşmadan önce enerji konularında birlikte karar verilmesi ve doğal gazın müşterek değerlendirilmesi önerilerini yeniden ortaya koyacağı kanaatini ortaya koyan gazete, “Türkiye gerilim üzerinden avantaj kazanmak istiyor. Bu çerçevede doğal gazın borularla Türkiye üzerinden Avrupa’ya nakledilmesi senaryosu da yeniden su yüzüne çıkıyor” ifadelerini kullandı.

Haberde, Türkiye’deki seçimler öncesinde gerek KKTC’de, gerek Türkiye’de meydana gelen olayları yakından takip eden Rum yönetiminin, “Türklerin karada ve denizdeki faaliyetlerine dair net bir görüntü oluşturduğunu ve seçimi kim kazanırsa kazansın, Ankara’nın nasıl hareket edeceğine dair göstergelere sahip olduğu ve bunları siyasi tepki ve inisiyatifler çerçevesinde işleyip değerlendireceği” belirtildi.

Habere göre, AB’yi Kıbrıs sorununa müdahil etme inisiyatifini ileri götürme yönünde hareket eden Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, 3 Mayıs Salı günü gideceği Fransa’nın, inisiyatifine verdiği desteğe çok güveniyor ancak Almanya’nın da desteğine ihtiyaç duyuyor.

BM’nin bir Kıbrıs temsilcisi ataması senaryosunu da açık gören Rum yönetiminin, sorun çıkaracak bir hareketlilik olursa, bu atamanın da müzakerelerin başlaması anlamına gelmeyeceğine inandığı iddia edildi. Habere göre, temsilci, BM’nin yeniden inisiyatif alması için taraflar arasında mekik diplomasisi yaparak ortak zemin arayacak.

Gazete, Türk tarafının, trafiği kolaylaştırmak için KKTC ile Güney Kıbrıs arasında yeni geçiş kapıları açılmasını istediğini hatırlatarak, yeni barikatlar konusunun gündemde kalacağını ancak bunun ilerleyeceği anlamına gelmedildiği kaydedildi.

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