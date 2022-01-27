Rum Yönetiminin Güvenliği Açısından Tehlikeli Addeddiği 33 Yabancı Uyruklu Şahıs Sınır Dışı Edilecek

Güney Kıbrıs’ta, yabancı uyruklu 33 kişinin 2021 yılında ülkenin güvenliği açısından tehlikeli olarak addedildiği ve bu kişilerin sığınma başvurusunda bulunma hakları iptal edildikten sonra ülkeden sınır dışı edilmeleri amacıyla Mennoya’da bulunan ve ülkeden sınır dışı edilecek olan yabancıların tutulduğu tutukevine nakledildiği haber verildi.



Bahse konu 33 kişinin, suç faaliyetleri, uyuşturucu davaları ve gerek Güney Kıbrıs’ta, gerek de yurt dışında suç örgütlerine dahil olmalarından ötürü Rum Yönetimi’nin güvenliği açısından tehlikeli olarak addedildiklerini yazan Alithia gazetesi, bahse konu kişilerin, kimliklerinin tespit edilmesinin ardından siyasi sığınma haklarının iptal edildiğini ve çoğunun ülkeden sınır dışı edilmeleri prosedürünün başlatılması için Mennoya’daki tutukevine nakledildiklerini yineledi.



Elde ettiği bilgilere dayanarak, 33 kişi içerisinde terör faaliyetleriyle bağlantısı olduğundan söz edilen kişilerin ise asgari düzeyde olduğunu yazan gazete, öte yandan 2021 yılında 2 binden fazla kişinin ise siyasi sığınma başvurularının reddedilmesinin ardından sınır dışı edildiklerini belirtti.



Bin 877’den fazla kişinin ise ülkelerine gönüllü bir şekilde geri döndüklerini kaydeden gazete, son iki ay içerisinde ise Frontex’in yardımıyla 258 kişinin Vietnam, 16 kişinin de Kongo’ya sınır dışı edildiklerini ekledi.